Ragazza molestata sul lavoro | denunciato il titolare

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Valentina Dardari Il datore dil’avrebbesessualmente all’interno del centro estetico dove lalavora. Sulla vicenda indagano i carabinieri A Genova unadi 20 anni hail proprio datore dicon l’accusa di molestie sessuali. I militari stanno ora indagando su quanto avvenuto all’interno del centro estetico genovese dove la giovane lavora. L’uomo, un cinquantenne, sarebbe già conosciuto dalle forze dell’ordine per un episodio simile avvenuto in passato. Da quanto emerso ildell’esercizio le si sarebbe avvicinato all’improvviso, poco prima della chiusura serale, e si sarebbe masturbato davanti ai suoi occhi. Dopo che laha raccolto la sua borsa per fuggire il più velocemente possibile, il 50enne ha cercato inutilmente di scusarsi. Poco dopo la 20enne si è presentata in caserma per la denuncia. Come riportato da ...

