Quella del governo è una politica anti industriale | dice Berlusconi

Altro che Beverly Hills. La reunion più bella è Quella del cast di Happy Days : Di nuovo insieme, 45 anni dopo. Il cast di “Happy Days” si è riunito per celebrare Gary Marshall, creatore della storica sit-com e di successi cinematografici come “Pretty Woman”. Ron Howard, Henry Winkler, Don Most, Anson Williams e Marion Ross. Meglio conosciuti come Richie Cunningham, Fonzie, Ralph, Potsie e Marion Cunningham: insieme, quasi mezzo secolo dopo la messa in onda della prima puntata della ...

Luca Parmitano alla guida dell’attività extra veicolare più difficoltosa dopo Quella su Hubble : È la prima volta che un astronauta europeo assume il ruolo guida, e l’intera passeggiata spaziale sarà trasmessa in diretta web su ESA Web TV dalle 12:50 (11:50 GMT). Parmitano, insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan, lascerà la camera di decompressione della Stazione Spaziale Internazionale intorno alle 13:05. Questa serie di attività extra veicolari è prevista essere una delle più impegnative dai tempi dalla riparazione ...

La batteria di Samsung Galaxy S11 potrebbe essere capiente come Quella del Galaxy Note 10+ : Samsung Galaxy S11e potrebbe avere una batteria Notevolmente più grande rispetto a Samsung Galaxy S10e, ma l'incremento della capacità della batteria potrebbe riguardare anche Samsung Galaxy S11. Una certificazione per una batteria con codice prodotto EB-BG985ABY suggerisce che Galaxy S11 potrebbe avere la stessa capacità della batteria del Galaxy Note 10+, ovvero 4.300 mAh. L'articolo La batteria di Samsung Galaxy S11 potrebbe essere capiente ...

Ex Ilva - Conte : battaglia legale sarebbe Quella del secolo : Ex Ilva, Conte:"Ove mai fosse, la battaglia giudiziaria sara' quella del secolo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ospite a Porta a Porta

Terremoto - forte scossa tra Lazio e Abruzzo : “Sequenza diversa da Quella dell’Italia centrale” : E’ una sequenza sismica diversa da quella dell’Italia centrale ad avere attivato il Terremoto avvenuto al confine tra Abruzzo e Lazio, alla profondità di 14 chilometri, e la cui magnitudo è stata ricalcolata in 4,4. “Si tratta di un altro sistema di faglie”, ha detto all’ANSA il sismologo Alessandro Amato, dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). “Si tratta comunque – ha ...

Ex Ilva : Conte - ‘se battaglia legale sarà Quella del secolo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Non è un problema legale perché una battaglia legale ci vedrebbe tutti perdenti” ma “ove mai fosse, sarebbe la battaglia giudiziaria del secolo”. Lo ha detto a Porta a Porta il premier Giuseppe Conte, parlando del caso Ex Ilva. Se abbiamo gli elementi giuridici per vincere la causa? “Assolutamente sì”, la risposta del presidente del Consiglio.L'articolo Ex Ilva: Conte, ...

Non è tutto nero come sembra - se Quella del Napoli fosse una febbre di crescenza? : Non ho fatto indagini statistiche. Ma, a naso, credo che (fatta eccezione per la Roma post 2001) molto raramente nella storia del campionato italiano una squadra sia stata tanto a lungo ai vertici senza vincere uno scudetto come accaduto al Napoli negli ultimi sei o sette anni. Una squadra che, caso unico, per ben due volte ha vinto l’inutile titolo d’inverno senza poi agguantare lo scudetto. Sempre vicini al successo, insomma, senza ...

La ripresa della trattativa su Whirlpool e Quella per la fusione Fca-Peugeot : Manovra chiusa, dice Giuseppe Conte, dopo un vertice in cui si è tentato di sfoggiare spirito unitario e fattivo nella squadra di governo. Cambiano un po' di cose, quelle che evidentemente erano rimaste in sospeso salvo intese e salvo Umbria. Buon risultato del coriaceo Stefano Patuanelli, il min

“Casamonica - le mani su Roma” - nel reportage sul Nove anche un racconto della sindaca Raggi : “A 18 anni capii perché Quella era zona franca” : “C’è un clan che ha puntato tutto sulla violenza e ha costruito un impero con l’usura e il traffico di droga. Un clan che sguazza nell’oro, che parla una lingua in codice difficile da capire, che si regge sui vincoli familiari. Sono i Casamonica”. Il giornalista Nello Trocchia introduce così “Casamonica – Le mani su Roma”. reportage in due parti in prima tv giovedì 31 ottobre e lunedì 4 Novembre alle 21:25 in esclusiva sul Nove per raccontare un ...

Il lato oscuro dell’uva bianca italiana : 19 pesticidi in Quella venduta in un discount molto frequentato : Estremamente soggetta agli attacchi di insetti e agenti patogeni, l’uva rimane un frutto difficile da coltivare. I trattamenti chimici che subisce sono numerosi, ed è quasi “naturale” attendersi dei chicchi molto contaminati. Ma qual è il limite da non oltrepassare? E con quali conseguenze per la nostra salute? La rivista dedicata alla tutela dei consumatori Il Salvagente, diretta da Riccardo Quintili ed edita da Matteo Fago, ha cercato di ...

Recoba : 'La rosa dell’Inter e Quella della Juventus non sono paragonabili' : Nella scorsa giornata di campionato abbiamo assistito a risultati sorprendenti, soprattutto fra le squadre di vertice, con Juventus, Inter e Napoli che hanno tutto pareggiato contro avversari di media e bassa classifica. Si è discusso molto in tante trasmissioni televisive sull'occasione persa da Inter e Napoli che non hanno saputo sfruttare il pareggio della Juventus a Lecce, ed a Tiki Taka, a tal riguardo ha parlato anche l'ex punta dell'Inter ...

Quella Sera del 29 Ottobre 2018 – Vaia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La testimonianza di Federico, un membro del nostro staff, ci racconta l’esperienza vissuta in prima persona durante la Tempesta Vaia (Vedi Report). Quella Sera del 29 Ottobre 2018 lavoravo ancora sulle Dolomiti, era stata emessa l’ allerta meteo ma nessuno sapeva davvero quello che stava per accadere. Avevo comunque avvertito la famiglia che la situazione era ...

Vanessa Scalera - l’interprete di Imma Tataranni : “Quella di Matteo Salvini è una politica scellerata - perso il senso dell’umanità” : Vanessa Scalera, l’interprete del sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni protagonista dell’omonima fiction di Rai 1 amatissima dal pubblico, si è raccontata in un’intervista a Fanpage, in cui ha spiegato che anche lei, come il personaggio che interpreta, sente che il dovere di ogni essere umano sia quello di schierarsi al fianco di chi soffre. La fiction infatti ha affrontato temi d’attualità come corruzione e ...

“Ma Quella è Mina!”. Dopo tantissimi anni - una foto (rarissima) della “Tigre di Cremona” : Non è una che ama farsi vedere, partecipare a trasmissioni o andare in tv per qualsiasi altro motivo, odia persino che qualcuno la ritragga in un momento pubblico come fare la spesa o altro. E c’è da dire che la maggior parte dei paparazzi rispetta questa scelta. Parliamo di un mito vivente: una delle più grandi interpreti della canzone italiana, Mina. È forse anche per questa ragione che il post su Instagram della figlia – Benedetta Mazzini – ...