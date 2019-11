Qualificazioni EuroBasket Women 2021 | domani le azzurre di Capobianco sfidano la Danimarca

Qualificazioni EuroBasket Women 2021 : Capobianco ha scelto le azzurre per Repubblica Ceca e Danimarca : EuroBasket Women 2021 Qualifiers: le azzurre per le sfide a Repubblica Ceca e Danimarca. Il 14 novembre l’esordio a Cagliari con le ceche Lo staff tecnico coordinato da Andrea Capobianco ha diramato la lista delle 16 azzurre che da domenica si radunano a Cagliari in vista dei primi due appuntamenti delle Qualificazioni all’EuroBasket Women che nel 2021 si giocherà in Spagna e in Francia. Giovedì 14 Novembre il PalaPirastu di Cagliari ...