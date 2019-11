Politici che vorrebbero farsi re e l’unico vero re | Cetto

Mose - Casson : “Ci hanno mangiato tutti : da Politici al patriarcato”. E su Ilva : “Scudo penale è una scusa. La verità è che la politica ha fallito” : “Mose? La magistratura è intervenuta di fronte a conclamati gravissimi fatti di corruzione ad altissimo livello. E da subito ha lasciato mano libera di continuare i lavori al Consorzio Venezia nuova anche quando è stato commissariato. E’ infondato quindi dire che i ritardi dell’opera siano dovuti all’inchiesta della magistratura, che non ha sequestrato alcunché“. Sono le parole di Felice Casson, ex magistrato ed ex senatore, ...

Sondaggi Politici - testa a testa Bonaccini-Borgonzoni : anche se gli elettori si fidano più del primo : Dall'ultimo Sondaggio di PiazzaPulita su La7 emerge un dato interessante sull'opinione degli elettori riguardo ai candidati alla presidenza in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, in tema di competenze e onestà. Il 53% degli intervistati, infatti, ritiene che il candidato di centrosinistra sia più preparato e competente della sua sfidante. Solo il 24% del campione attribuisce queste qualità a Borgonzoni. Ma i Sondaggi elettorali ...

Sondaggi Politici - per il 42% degli italiani Renzi è più vicino all’opposizione che alla maggioranza : Secondo il 42% degli elettori il leader di Italia Viva non starebbe davvero aiutando la maggioranza di governo, ma piuttosto con si collocherebbe verso l'opposizione. Solo secondo il 27% degli intervistati Matteo Renzi sta effettivamente lavorando a fianco del Partito democratico e del Movimento Cinque Stelle.Continua a leggere

Vinicio Capossela : "Ho paura dei Politici che dicono alla gente : 'rimanete bestie - non sforzatevi di essere uomini'" : Vinicio Capossela si tormenta la barba per tutta la durata dell’intervista. Lo incontriamo negli studi di Radio Rai2 dove di lì a poco omaggerà Domenico Modugno, in occasione dell’ultima puntata di Cautoradio, il format ideato da Morgan e dedicato ai cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana. “L’interpretazione vocale di Modugno - argomenta il cantante nato ad Hannover - è distante da ...

Ex Ilva : Calenda - ‘Politici che non hanno mai lavorato la fanno chiudere’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “La vicenda #Ilva è diventata l’ora del dilettante. Tra scaricabarile, voti poi rinnegati, proclami populisti, cordate fantasma. Tutto era annunciato. Politici che non hanno mai lavorato fuori dal Parlamento, fanno chiudere la più grande fabbrica del Sud. Il resto è chiacchiera”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter. L'articolo Ex Ilva: Calenda, ‘politici che non hanno mai lavorato la ...

L'Internet governance forum delle polemiche. Giovani e Politici assenti : Si è concluso l’incontro degli utenti della rete Internet al Politecnico di Torino. Molti i relatori, poco il pubblico, scarsa l’interazione. Ma i contenuti c’erano, dicono i partecipanti. Allora, perché?

L'aria che tira - Giletti attacca i Politici : 'Farete reddito di cittadinanza anche per me' : L'ultima parte dell'anno è quella in cui si parla molto di manovre economiche, di tasse e di strategie. Tra gli argomenti ed i propositi più gettonati ci sono quelli di abbassare le tasse e, soprattutto, il costo del lavoro. Molti, però, hanno la sensazione che il perdurare di atavici problemi rischi di paralizzare in maniera forse definitiva la situazione economica del Paese. Tra questi c'è Massimo Giletti che, ospite a L'aria che tira, ha ...

Twitter non pubblicherà più annunci Politici a pagamento : Twitter non pubblicherà più annunci politici a pagamento. Lo ha annunciato il CEO di Twitter Jack Dorsey in una serie di tweet, in cui ha spiegato le ragioni che hanno portato l’azienda a prendere questa decisione. «Abbiamo deciso di smettere

Twitter non pubblicherà più annunci a pagamento Politici : Twitter non pubblicherà più annunci a pagamento politici. Lo ha annunciato il CEO di Twitter Jack Dorsey in una serie di tweet, in cui ha spiegato le ragioni che hanno portato l’azienda a preso questa decisione. «La pubblicità online è

Sondaggi Politici - gli italiani criticano l’ego di Conte e Renzi : ma anche Salvini “sa di vecchio” : Gli italiani non risparmiano critiche nei confronti di Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Un Sondaggio realizzato da Ipsos evidenzia tutte le critiche mosse dagli elettori nei confronti di alcuni dei più importanti leader politici e di partito del momento.Continua a leggere

Sondaggi Politici Sigma : regionali Marche - governatore Ceriscioli bocciato dai marchigiani : Sondaggi politici Sigma: regionali Marche, governatore Ceriscioli bocciato dai marchigiani Le Marche sono un’altra delle regioni rosse che andrà al voto il prossimo anno per rinnovare il consiglio regionale ed eleggere un nuovo governatore. A guidare dal 2015 la regione è Luca Ceriscioli, esponente del Partito Democratico. Sigma Consulting ha provato a tastare l’opinione dei marchigiani sull’operato dell’attuale ...

Un importante diplomatico statunitense ha detto che Trump sospese gli aiuti all’Ucraina per ottenere vantaggi Politici : William Taylor, importante diplomatico statunitense in Ucraina, ha testimoniato martedì di fronte agli investigatori del Congresso americano che si stanno occupando dell’impeachment contro il presidente Donald Trump. La procedura di impeachment era stata avviata tre settimane fa dai Democratici per

Centrodestra a Roma - Berlusconi : “Governo appoggiato dalla quinta sinistra - la magistratura che perseguita gli avversari Politici” : “Questo governo è appoggiato da quattro sinistre: Pd, M5s, LeU e Italia Viva. A cui se ne aggiunge una quinta: la magistratura. Quella parte di magistratura che non ha mai smesso di perseguitare gli avversari politici“. A dirlo, dal palco di Roma, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Che cita anche i “classici” comunisti e le “mie 3762 udienze”. L'articolo Centrodestra a Roma, Berlusconi: ...

Twitter limiterà la diffusione dei post dei Politici che violano le sue regole : Il quartier generale di Twitter a San Francisco, in California (foto: Michael Short/Bloomberg) Twitter ha annunciato che gli utenti non potranno più mettere mi piace, condividere o ritwittare i post dei leader mondiali che violano le regole delle piattaforma. Normalmente i tweet che incitano alla violenza, promuovono il terrorismo, riportano informazioni private – come un numero di telefono o foto intime – vengono eliminati. Lo scorso marzo ...