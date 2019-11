Pole di Verstappen in Brasile | prima fila Vettel

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Verstappen in Pole davanti a Vettel e ad Hamilton. Leclerc 14° : Le penultime qualifiche del Mondiale 2019, sul tracciato di Interlagos (Brasile), sorridono a Max Verstappen che conquista la sua seconda pole-position stagionale, precedendo la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. Charles Leclerc è quarto, ma per via della penalità di 10 posizioni, sarà 14°. Di seguito gli highlights del time-attack: VIDEO F1, GP Brasile 2019: highlights e sintesi delle ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Pole di Verstappen davanti a Vettel - Leclerc partirà 14°! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 20.08 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, griglia di partenza, dichiarazioni, analisi, video, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 20.07 Per la vittoria appare tutto incerto, la sensazione è che Verstappen e Hamilton siano i favoriti, Vettel e la Ferrari hanno denotato dei problemi con la tenuta delle gomme. Sarà ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : lampo Red Bull nella Q1 - Verstappen favorito per la Pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 Al momento eliminati Hulkenberg, Stroll, Russell, Kubica e Sainz. 19.11 Giovinazzi è 13° ad un secondo. Ancora ai box senza tempo lo spagnolo Carlos Sainz per un problema tecnico della McLaren. 19.10 Leclerc si migliora, ma non abbastanza da avvicinare le Red Bull. Il monegasco è terzo a 0.268 da Verstappen. Bottas sesto a 0.487. 19.09 Tempone impressionante di Verstappen, rifila 261 ...

F1 - Risultato FP3 GP Brasile 2019 : Hamilton rilancia la sfida per la Pole-position - seguono Verstappen e le Ferrari : La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula 1 si è chiusa col miglior tempo del britannico Lewis Hamilton (Mercedes) che è riuscito a beffare l’olandese della Red Bull Max Verstappen di 26 millesimi. Le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono inserite in terza e quarta posizione a tre decimi dal leader, anticipando però il secondo tentativo per concentrarsi qualche minuto in più sul ...

Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Oggi tempi non indicativi - domani saremo in lotta per la Pole” : Max Verstappen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Brasile 2019 di F1 con il terzo tempo assoluto alle spalle delle Ferrari, con poco più di un decimo di distacco dalla vetta e la consapevolezza di avere tra le mani una Red Bull che ad Interlagos potrà dire la sua. Secondo l’olandese, tuttavia, le prime due sessioni di prove libere sono state poco indicative, sia per la pioggia della FP1, quindi per le temperature basse della ...

Formula 1 - Vettel attacca Verstappen : l’olandese incassa e chiude la Polemica con la Ferrari : Il pilota olandese ha preferito chiudere la questione con la Ferrari, non replicando alle dure parole di Sebastian Vettel Il fine settimana di San Paolo si è aperto con la dura risposta di Sebastian Vettel a Max Verstappen, che ad Austin aveva accusato la Ferrari di imbrogliare. Dichiarazioni sorprendenti, che hanno spinto il tedesco ad esprimere il proprio punto di vista, alquanto sprezzante nei confronti del collega della Red ...