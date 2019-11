Pogba Juventus | Ronaldo cosa ne pensa? Ecco la risposta

Calciomercato Juventus - Chong del Manchester United il possibile colpo 'alla Pogba' : La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani e lo dimostra anche la campagna acquisti del Calciomercato estivo. Oltre ad aver investito in maniera massiccia nel settore giovanile (gli under 15 Cerri, Finnan e Joel Ribeiro e gli under 23 Rafia, Han e Mota Carvalho) i bianconeri hanno deciso di regalare giovani di qualità anche per la prima squadra, basti guardare gli arrivi di De Ligt (75 milioni di euro all'Ajax), Demiral (18 milioni al ...

Chong Juventus - blitz di Paratici : arriva il nuovo colpo alla Pogba : Chong Juventus- La Juventus fiuta il nuovo affare alla Pogba e si prepara a mettere le mani su Chong, astro nascente del centrocampo del Manchester United, ma ancora lontano dal rinnovo contrattuale con il club inglese in scadenze nella prossima estate. Il gioiellino olandese potrebbe vestire bianconero già dal prossimo giugno, ma il diretto interessato, almeno per il momento smorza gli animi ai microfoni di “Fox Sports”: “È ...

Calciomercato Juventus - Paratici tenta il colpo a sorpresa - vola a Londra per uno tra Willian e Pogba : Nel mirino della Juventus ci sono due giocatori dal livello altissimo. Uno dei due Paratici farà di tutto per portarlo alla corte di Sarri. Il ds bianconero è volato a Londra per cercare di iniziare una trattativa per la cessione dell’attaccante Mandzukic e nello stesso tempo per portare a casa un giocatore di caratura internazionale per il centrocampo bianconero. Due sono i nomi finiti sul taccuino di Paratici. Uno sarebbe un gradito ...

Calciomercato Juventus - Raiola potrebbe favorire l'arrivo a Torino di Pogba e Haaland : L'assemblea degli azionisti della Juventus di fine ottobre ha confermato come la società bianconera sia pronta ad investire in maniera importante nel mercato, 300 milioni di euro di aumento di capitale dovrebbero infatti essere utilizzati sia per le trattative che per l'implementazione di nuove infrastrutture. Uno degli agenti sportivi da sempre vicino alla Juventus è Mino Raiola, che sin dai tempi del trasferimento di Nedved a Torino avevo ...

Mercato Juventus - non solo Pogba : la nuova mezz’ala arriva dalla Liga! : Mercato Juventus- Dopo una prima parte di stagione decisamente positiva, la Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista anche in vista della prossima sessione di Mercato invernale. Di fatto, come anticipato nelle scorse settimane, il sogno nel cassetto di Paratici risponde al nome di Pogba, ma sarà complicato portare al termine l’affare già in vista di gennaio. 120 milioni di euro le richieste mosse dalla United per il ...

Juventus - Calciomercato.it : 'Matuidi tra le ipotetiche contropartite per Pogba' : La Juventus è già al lavoro in previsione calciomercato e l'assemblea degli azionisti di fine ottobre ha confermato come la società sia pronta ad investire in maniera massiccia sul mercato grazie soprattutto all'aumento di capitale da 300 milioni di euro. Sono molti i nomi avvicinati alla Juventus da parte dei media sportivi: si va da Neymar fino ad arrivare a Mbappè. Ma il vero sogno di mercato della Juventus, secondo il noto sito ...

Calciomercato Juventus : Rabiot - Can e Rugani possibili contropartite per Pogba (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime voci si concentrano su Paul Pogba, fortissimo centrocampista transalpino che milita nelle fila del Manchester United. Il campione del mondo sarebbe stato messo nel mirino dalla Juventus per il futuro, come conferma il quotidiano torinese "Tuttosport". Il club bianconero sarebbe pronto ad un vero e proprio duello di mercato con il Real ...

Pogba Juventus - Paratici fa sul serio : pronta una nuova offerta - i dettagli! : Pogba Juventus – Ormai la Juventus ci ha abituati a grandi colpi, sempre più sensazionali, da Higuain, a De Ligt passando per il colpo del secolo: Cristiano Ronaldo. Paratici è a caccia di un nuovo colpo da 90 per la prossima stagione ed i nomi sono tanti. Pogba in cima alla lista, così come Mbappè (molto più complicato), fino a Salah ed Haaland. Il centrocampista del Manchester United sembra però quello più in orbita bianconera, lui che ...

Pogba Juventus - arriva la svolta : l’indizio fa sognare i tifosi! : Pogba Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, Pogba starebbe strizzando velatamente l’occhiolino alla Juventus. Come riportato nelle scorse ore, il centrocampista bianconero ha lasciato una messaggio anche a Bonucci nel suo profilo instagram, sottolineando tutta la sua ammirazione per il passaggio del turno in Champions League, ed evidenziando una leggera nostalgia. Secondo quanto ...

Juventus - Pogba-Bonucci : siparietto su instagram - c’è l’indizio di mercato? : Juventus qualificata matematicamente agli ottavi di Champions e pronta a confermare anche il suo primato in campionato. Dopo la vittoria last minute contro il Lokomotiv Mosca, capitan Bonucci ha colto l’occasione per esternare tutta la sua soddisfazione per il primo obiettivo stagionale raggiunto. “Primo obiettivo stagionale raggiunto. Godiamoci questa vittoria perché da partite vinte in questa maniera c’è solo da imparare. Da domani ...

Calciomercato Juventus - possibile nuovo 'colpo alla Pogba' : è Chong dello United (RUMORS) : La Juventus ha dimostrato - nell'ultimo Calciomercato estivo e non solo - come l'idea sia quella di investire su giovani di qualità, che siano pronti per il presente ma che diventino dei riferimenti soprattutto in futuro: gli acquisti di De Ligt, Demiral, Pellegrini e Romero per la prima squadra e Mota Carvalho, Han e Rafia per l'under 23 ne sono la dimostrazione. Inoltre, a gennaio potrebbe arrivare un giovane centrocampista offensivo ...

Juventus - assalto al gioiello dello United : nuovo colpo alla Pogba : Juventus – Fabio Paratici ha messo gli occhi su Tahith Chong, esterno offensivo del Manchester United con il contratto in scadenza al 30 Giugno 2020. Nonostante reiterati tentativi di rinnovo, Red Devils e giocatore non hanno ancora trovato l’accordo per un’estensione contrattuale. Juventus, Chong nel mirino: possibile colpo alla Pogba La Juve ha fiutato il colpo e si è inserita prepotentemente sul ragazzo, con la speranza di ...

Calciomercato Juventus - Pogba interessa al Real ma lui preferisce i bianconeri (RUMORS) : La Juventus è impegnata in un tour di force di partite molte importanti in Serie A e in Champions League, ma nonostante questo i media stanno dando molta attenzione alle notizie di Calciomercato. Sicuramente gli Europei 2020 potrebbero condizionare molto il Calciomercato invernale, con tanti giocatori possibili convocati con le rispettive nazionali che cercano società che diano loro fiducia, su tutti Emre Can e Rakitic. Diverso invece è il ...

Juventus alla ricerca dei "nuovi Paul Pogba" : tra questi il prediletto è Matias Soulé : "Nuovi Paul Pogba", è questo l'obiettivo della Juve alla ricerca dei top player da pescare prima dell'esplosione definitiva nel calcio dei grandi. Tra tutti - a spiccare - è Matias Soulé. Il giovane - come scrive il Corriere dello Sport - è un attaccante mancino argentino, classe 2003, in fuga dal V