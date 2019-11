Più Europa | assemblea approva mozione | allargare campo europeista

Inaugurato oggi il primo “ponte elettrico” tra l’Europa e i Balcani : è la Più lunga opera sottomarina mai realizzata da Terna [FOTO e VIDEO] : Un ‘ponte elettrico’ completamente ‘invisibile’ perché sottomarino e interrato per la parte terrestre, che si snoda per 445 km tra le stazioni elettriche di Cepagatti, in provincia di Pescara, e Lastva, nel comune di Kotor: un’eccellenza ingegneristica a livello inTernazionale per innovazione e tecnologia. Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ha Inaugurato oggi – alla presenza del Presidente della Repubblica ...

I calciatori in prestito Più costosi d’Europa - comanda Coutinho : anche tre italiani - tutti i nomi [FOTOGALLERY] : Il Cies Football Observatory ha stilato una speciale classifica, riguardante i calciatori d’Europa più costosi dati in prestito. La graduatoria prende in considerazione, in maniera più ristretta, i cinque maggiori campionati europei. Al primo posto c’è Philippe Coutinho, in prestito dal Barcellona al Bayern Monaco, con un valore di 96,5 milioni di euro. A seguire Dani Ceballos (65,7 milioni), Martin Ödegaard (57,3 milioni), ...

Borse - quanto manca al record? Piazza Affari migliore d’Europa - Atene Più lontana : Mentre Wall Street ogni giorno aggiorna nuovi record, a molti listini - che pure stanno correndo da inizio anno come dimostra il +30% del listino italiano - manca ancora molta strada per riavvicinarsi ai rispettivi picchi

Napoli - maxi blitz nel Parco Verde di Caivano : sgominata la Più grande piazza di spaccio d?Europa : In corso vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli che stanno eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa, estorsione e...

Astaldi - tutti zitti sull’inchiesta sui commissari del Concordato Più grande d’Europa. Indagati per corruzione in atti giudiziari : Astaldi non ha comunicato ufficialmente nulla sulla situazione seguita alle perquisizioni del 30 ottobre da parte della Procura di Roma. La Consob per ora non ha ritenuto di chiedere ufficialmente alla società di fare comunicazioni precise sul caso. Il presidente Paolo Savona e il commissario Giuseppe Maria Berruti, contattati dal Fatto, non vogliono rilasciare dichiarazioni sul tema. Mentre fonti vicine ad Astaldi, contattate dal Fatto, ...

L’Europa del 2019 ha muri lunghi Più di 6 volte quello di Berlino : (Foto: Getty Images) Sono passati 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, evento che aprì la strada alla riunificazione della Germania e alla fine della Guerra fredda, eppure nelL’Europa contemporanea sono stati costruiti altri muri, e nemmeno di poco conto in termini quantitativi. Secondo un rapporto del Transnational Institute, questo è avvenuto soprattutto negli ultimi cinque anni, quando la crisi migratoria ha toccato il suo picco e gli ...

La serie A è tra le Più vecchie d'Europa : Sei giovane, hai talento e sei cresciuto calcisticamente in Italia? Grazie, siamo a posto, ripassa il prossimo anno. Oppure tra qualche stagione, quando avrai fatto esperienza altrove. In serie A funziona più o meno così, almeno a giudicare dall'impietoso studio del CIES (Centre International d'Etude du Sport), che tramite le statistiche del CIES Football Observatory ha reso noto come il nostro campionato sia tra quelli che ...

Obesità infantile : in Sicilia il tasso tra i Più alti in Europa : Sicilia con il tasso di Obesità infantile tra i più alti d’Europa. Sport e controlli sanitari al centro di una conferenza a Palermo il 12 novembre

Team Vitality apre le porte di V.Hive - il Più grande complesso d'Europa dedicato agli eSport : La principale organizzazione europea di eSport Team Vitality ha aperto oggi le porte di V.Hive, un primo complesso di eSport di 10.700 piedi quadrati nel cuore di Parigi. Creato da HKS, gli architetti dietro lo stadio AT&T dei Dallas Cowboys e lo US Bank Stadium del Minnesota Vikings, la sede è un hub della community aperto al pubblico, una struttura di allenamento per i giocatori e una base operativa per Team Vitality. V.Hive apre oggi ...

Ottobre 2019 il piu' caldo mai registrato : forti anomalie in Artico ed Europa : Ce ne siamo resi conto anche sulla nostra pelle, vivendo un mese in gran parte di stampo estivo più che autunnale. Ora arriva la conferma di un Ottobre che, a livello globale, è stato il più...

Ottobre 2019 il Più caldo mai registrato : 5° mese consecutivo con temperature record - sopra la media in Europa e Artico [DATI] : Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Ogni mese, C3S pubblica regolarmente bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica ...

Atalanta-Manchester City - Gasperini : “non possiamo Più sbagliare. Sarei contento anche per l’Europa League” : “Abbiamo ancora qualche chance, Sarei contentissimo anche per l’Europa League. Non possiamo più sbagliare, ma a questo punto subentra un po’ di rammarico. Abbiamo fatto male con la Dinamo, tra la partita di oggi e quella con lo Shakhtar meritavamo qualcosa in più“. Così Gian Piero Gasperini parla dopo il primo storico punto dell’Atalanta in Champions League, arrivato con l’1-1 contro il Manchester City a ...

Eicma 2019 - novità e sorprese della fiera a due ruote Più importante d’Europa – FOTO : La 77esima edizione Eicma 2019, Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, è in programma dal 7 all’10 novembre a fiera Milano-Rho, ma già i battenti si sono aperti per le giornate stampa. Un festival dedicato alle novità di settore ma anche a competizioni e spettacoli di intrattenimento. E un’occasione per guardare al futuro, elettrificato, dei mezzi a due ruote. Fra le novità da non perdere figurano la Honda CBR 1000RR ...

La storia dell’acciaieria Più grande d’Europa. Ecco l’Ilva dal 2012 a oggi : L’inizio del procedimento penale, i dubbi sul bando per la messa in vendita dell’azienda e la parte di Arcerol Mittal. La ricostruzione fino alla situazione attuale