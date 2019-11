Pillola anticoncezionale | cosa succede quando smetti di prenderla?

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Laè un contraccettivo usato da moltissime donne. Qualunque sia il motivo per cui decidiamo di interrompere questo dispositivo medico, che oltre a prevenire gravidanze indesiderate può essere utilizzato per altri scopi, occorre ricordarsi che la sospensione della cura deve essere eseguita sotto controllo medico. Vediamo alcuni passaggi che è importante seguire per non mettere a repentaglio la nostra salute insieme alla dottoressa Cinzia Bulletti, ginecologa di Humanitas. Mai saltare il colloquio con lo specialista La primada faresi decide di sospendere unormonale, a meno che non si desideri una gravidanza, è parlare con il proprio medico. Se lo scopo è quello di rimanere incinta potrebbe essere in ogni caso utile un colloquio con il proprio ginecologo per ottenere una consulenza pre-concepimento.interrompiamo lail ...

miniIocaIe : @DocWalls @1Natsu01 @AlineMedri @machiticaca_ ho un problema alle ovaie che prima di dover prendere la pillola anti… - kiccir : @NicolaMorra63 La mamma dei pentadementi fra poco comincerà a prendere la pillola anticoncezionale - Martina21409641 : Da poco ho scoperto che è stata inventata la pillola anticoncezionale maschile, detta pillolo. Cioè, non so se re… -