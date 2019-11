Pier Ferdinando Casini mette alla berlina il Pd | Quasi si vergognano | il

Pierferdinando Casini a Tagadà : "Quanto dura il governo? Se i 5S vanno in ordine sparso abbiamo un problema" : Pierferdiando Casini, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, fa una profezia sul governo. La conduttrice gli chiede: "Arriverà a mangiare la torta di Pasqua?". Casini quindi risponde: "E' sempre capitato durante le leggi di stabilità, da quando sono entrato in Parlamento 37 anni fa" che ci si do

Pier Ferdinando Casini - il "tradimento" in Emilia Romagna : "Chi nel centrodestra voterà per Bonaccini" : L'unico errore che non deve commettere. Pier Ferdinando Casini, bolognese, conosce l'Emilia Romagna come le sue tasche e lancia un messaggio a Stefano Bonaccini, governatore uscente che il 26 gennaio rischia di perdere clamorosamente contro Lucia Borgonzoni, la donna scelta da Matteo Salvini, dalla

Pier Ferdinando Casini - la "bomba atomica su governo - Pd e M5s". Big bang politico in diretta : "Io lo dissi subito, chi fonda un partito nuovo ha bisogno di visibilità". Pier Ferdinando Casini, in studio a Sky Tg24, analizza con cautela le tensioni nella maggioranza tra Matteo Renzi, il Pd e Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva, spiega il decano dei democristiani in Parlamento, "non farà

Taglio parlamentari - Pierferdinando Casini : "Impasto di demagogia privo di senso - vi dico come finirà" : L’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini si scaglia contro il Taglio dei parlamentari, oggi giunto alla votazione finale nell’aula di Montecitorio. Per Casini con il Taglio di deputati e senatori "siamo davanti a un impasto di demagogia privo di buon senso, per giunta presentato come un contributo determinante per i risparmi della comunità nazionale". Taglio ...