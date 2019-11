Pesanti insulti su Instagram | Costanza Caracciolo replica agli haters | Qualcosa non

Maggy Gioia : pioggia di insulti Pesanti sui social | Il Collegio 4 : Maggy Gioia si è subito distinta nella prima puntata de Il Collegio 4, andato in onda ieri sera. Studentessa modello, la ragazzina di 14 anni ha attirato su di sè le antipatie di alcuni della classe per via della sua saccenza. Non ha esitato infatti a sottolineare al professore di Inglese di conoscere bene sei lingue. Eppure Maggy Gioia è finita nel vortice degli insulti e delle minacce di morte per via di un altro gesto: aver deciso di non ...

Uomini e Donne - caos in studio. Insulti Pesanti a Giulio Raselli : pubblico senza parole : Nonostante la bella esterna con Giulio Raselli in piscina, Irene non nasconde il proprio fastidio nei confronti del tronista che continua a snobbarla dando attenzioni a Veronica Burchielli che, al momento, è la corteggiatrice che gli piace di più. Nella puntata di oggi 11 ottobre, infatti, la corteggiatrice Veronica Burchielli, si dichiarerà ufficialmente per Alessandro Zarino. La scelta, arrivata dopo settimane dall’inizio del trono, è stata ...

Vandalizzata la stella di Johnny Depp sulla Walk of Fame : per lui Pesanti insulti : Non c’è pace per Johnny Depp. Nel pieno della battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard, un nuovo scossone per l’attore arriva direttamente dal cuore di Hollywood: la sua stella celebrativa sulla Walk of Fame è stata Vandalizzata con scritte offensive. Come riporta il Daily Mail, sulla targa sarebbero comparse le parole “falso, str***o, bastardo”, scritte con un pennarello nero indelebile. La ...