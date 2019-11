Perché il fintech fa gola a tanti L' Eldorado dei pagamenti digitali

Fonte : affaritaliani

(Di sabato 16 novembre 2019) Il settoreè sempre più caldo da entrambe le sponde dell'Atlantico. In America i colossi high-tech come Apple, Google e Facebook hanno già lanciato o stanno lanciando servizi di pagamento per i propri clienti, mentre anche Amazon ci sta pensando, così da sfruttare al meglio i dati per sapere sempre quando, cosa e a chi proporre in vendita. In Italia sulla scia della spinta verso idata dal governo sia investitori privati e fondi di venture capital, sia grandi istituti bancari come Intesa Sanpaolo stanno investendo in iniziative focalizzate sui nuovi metodi di pagamento, come quelli in modalità mobile o in prossimità. Ma la battaglia è solo agli inizi, visti i numeri in gioco e la fame di commissioni del comparto creditizio Segui su affaritaliani.it

