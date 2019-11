Per spegnere gli altiforni dell’ex Ilva non basta schiacciare «off». Ecco perché : La procedura è complessa e non esente da rischi e conseguenze, soprattutto se e quando si deciderà di riavviarli. Maggiore è la durata della fermata, maggiori sono i problemi alla ripartenza

L'Avvocato chiede una mano al giudice. Corsa Per non spegnere l'Ilva : L’ultimo tentativo si spegne nel tardo pomeriggio al ministero dello Sviluppo economico. È lì, davanti ai sindacati e al governo, che l’amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, conferma la decisione del colosso dell’acciaio di lasciare l’ex Ilva di Taranto: “Abbiamo deciso di andarcene, il recesso è in corso”. Dopo due ore e mezza di discussioni, accuse e ...

Ex Ilva : Boccia - ‘proprietà non si Permetta di spegnere fabbrica - commetterebbe reati’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La proprietà non deve assolutamente permettersi di spegnere la fabbrica. Non ne ha il diritto. commetterebbe più reati. Se vogliono lasciare la fabbrica hanno il dovere di lasciarla così com’è. Questo è un contratto di affitto. L’hanno trovata accesa e la lasciano accesa. Non spengono i forni. Soprattutto l’altoforno 2. Sarebbe di una gravità inaudita. Il governo è sempre ...

Ex Ilva - ArcelorMittal agli operai : “Ecco le date Per spegnere altoforno 2”. I sindacati : “A noi zero comunicazioni”. Incidente in acciaieria : L’ordine è stato comunicato ai lavoratori dell’altoforno 2: “Ecco il cronoprogramma per lo spegnimento dell’altoforno 2″. ArcelorMittal ha impostato il percorso che porterà alla serrata dell’impianto che, salvo proroghe, dovrà essere portato a produzione zero il 13 dicembre a causa delle prescrizioni della magistratura in seguito alla morte dell’operaio Alessandro Morricella nel 2015 e degli ...

