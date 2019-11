Per il ministro Lamorgese il crimine a Roma è cambiato

Venezia - ministro Fraccaro : “Ricorreremo ai satelliti Per monitorare i campanili” : “Il Governo segue con la massima attenzione la situazione di Venezia e intende affrontarla in maniera organica. La priorita’ ora e’ gestire i rischi piu’ imminenti a livello di cedimento delle strutture snelle maggiormente vulnerabili, quali i campanili. Per questo, d’intesa con il Mibact, stiamo lavorando ad un sistema di monitoraggio satellitare attraverso la rete Cosmo SkyMed in grado di fornire i necessari ...

Peppe Provenzano - ministro Per il Sud contro la Perla del Nord : Roma. Succede che il ministro per il Sud, Peppe Provenzano, esponente pd del governo Conte bis, giunto in quel di Milano, dica al sindaco pd Beppe Sala cose che provocano un immediato scontro dialettico con il primo cittadino della capitale del Nord, in questo momento calamita di plauso trasversale:

Filippo Nogarin - l’ex sindaco (imputato Per l’alluvione) consulente del ministro D’Incà : “Io riciclato? Contro di me campagna d’odio” : Il ritorno di Filippo Nogarin. L’ex sindaco di Livorno da settembre, come ha raccontato il Foglio, è diventato consigliere politico del ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, esponente del M5s. In sostanza sarà il suo braccio destro, all’ex primo cittadino – che ha fallito l’elezione alle Europee – sarano affidati i dossier legislativi più spinosi per poter prendere una decisione politica. ...

Ex Ilva - l’appello del ministro Patuanelli : “Serve Paese unito Per salvarla”. Ma la Lega rumoreggia e protesta : Da una parte il ministro Stefano Patuanelli che invoca “l’unità del Paese” per salvare l’ex Ilva e il futuro dei suoi operai, dopo che ArcelorMittal – ha sottolineato il ministro – “ha detto chiaramente che non è in grado di portare a termine il loro piano industriale” per il rilancio. Dall’altra la Lega che rumoreggia in Aula e protesta, tra striscioni e cori ‘Elezioni, ...

Grenfell Tower - Per ministro “vittime senza buon senso”. Il papà di Marco : “Parole odiose” : Bufera su Jacob Rees-Mogg, il ministro dei Rapporti con il Parlamento del governo inglese, che ha sostenuto che le vittime della strage alla Grenfell Tower, nel cui rogo morirono anche i due giovani italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi, potevano usare il “buon senso”, ignorare le istruzioni dei pompieri e abbandonare l’edificio. papà di Marco ha incaricato l’avvocato di perseguire le dichiarazioni del ministro.Continua a leggere

Manovra - il ministro Fioramonti si lamenta : "Pochi fondi Per la scuola" : Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, che, lo ricordiamo, è del MoVimento 5 Stelle, è molto polemico sulla Manovra economica del governo di cui fa parte, perché ritiene che non ci siano abbastanza risorse per il comparto di cui si occupa, la scuola. Il ministro si è sfogato via Facebook e ha scritto:"Forse è normale che una Legge di Bilancio evolva continuamente. Ciò che è meno normale, però, è che un ministro dell'Istruzione, ...

Reggio Calabria - chiesti 4 anni e 6 mesi Per l’ex ministro di Fi Claudio Scajola : “Ha favorito la latitanza di Matacena” : Tre udienze sono state necessarie al procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo per ricostruire cinque anni di processo “Breakfast” contro l’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola. Nei suoi confronti il magistrato ha escluso l’aggravante mafiosa, ma ha chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi di carcere per aver favorito l’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, ancora oggi latitante a Dubai. Dopo un lungo processo si è ...

Violenza in ospedale - l'impegno del ministro SPeranza : «Entro marzo la legge Per i medici» : La Violenza in pronto soccorso è un fenomeno odioso che lede il patto di fiducia tra medico e paziente, crea caos e mette a rischio la continuità delle cure. Tutte condizioni che,...

Napoli-Atalanta - i parlamentari tifosi azzurri presentano un’interrogazione al ministro dello Sport Per il rigore non fischiato su Llorente : L’arbitro Piero Giacomelli “ha negato in maniera plateale un rigore” al Napoli per il fallo di un difensore dell’Atalanta sull’attaccante Fernando Llorente sul risultato di 2 a 1 per i partenopei e “in maniera provocatoria” lo stesso Giacomelli “si è rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var“. Per questo, la squadra di Carlo Ancelotti “è stata palesemente frodata perdendo due punti in classifica e scendendo al quinto posto”. È ...

Omnibus - Per il Ministro Bellanova serve manodoPera : 'Aziende chiedono flussi migranti' : Il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova è stato ospite di Omnibus, trasmissione di La 7. Nell'occasione si è tornati a parlare di migranti e sull'impatto che la loro presenza avrebbe nel mondo agricolo. In particolare è stato sottolineato come, ad oggi, esisterebbe il rischio che le produzioni restino ferme qualora non si facesse in modo di rendere possibile un flusso regolare di persone extra-comunitarie destinate ad arrivare sul ...

Whirlpool - il ministro Patuanelli : “L’azienda ha ritirato la procedura di cessione. È il primo passo Per riaprire il tavolo” : La Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. In queste ora l’azienda mi ha comunicato la volontà di ritirare la procedura di cessione”, dice il ministro rivolgendosi in un video pubblicato su Facebook ai lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. “E’ un primo risultato che certamente ci consente di risederci a un ...

Lorenzo Fioramonti - il ministro M5s riscrive la Storia Per indottrinare i più giovani : Difficilmente passerà alla Storia. E, se la cambierà, lo farà in peggio. Dopo aver proposto tasse sulle merendine, giustificazione per gli scioperi ambientalisti ed espulsione del crocifisso dalle aule, il ministro dell' Istruzione Lorenzo Fioramonti riesce a far danni pure annunciando la prima cosa

Marco Bussetti - i week end al mare e gli aerei Per Milano : “Le missioni fantasma da oltre 25mila euro dell’ex ministro dell’Istruzione” : Ottanta missioni “immotivate” su 133 in sedici mesi da ministro. Marco Bussetti ha speso oltre 25mila euro di soldi pubblici in viaggi istituzionali che, secondo Repubblica, non lo erano o restano quantomeno sospetti. Insomma: se non si trattava di impegni legati al suo ruolo di guida del ministero dell’Istruzione, lo Stato non avrebbe dovuto pagare i biglietti con un risparmio per l’Erario e per quanto riguarda i ...

Governo - Luca Bizzarri attacca Di Maio : 'Ministro del Per me - c'è il bar Per dire la sua' : È un Luca Bizzarri che manifesta apertamente il proprio dissenso nei confronti di un tweet di Luigi Di Maio. Il popolare attore e comico genovese si spoglia dei panni di uomo di spettacolo e si veste da critico per quella che è stata l'uscita del Ministro degli Esteri. In particolare, il capo politico del Movimento Cinque Stelle ha scelto di esternare, attraverso Twitter, un proprio giudizio personale sulla mafia in genere e sulla sentenza ...