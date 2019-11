Paquetà – E’ polemica sulla 10 | Rivaldo critica Bacchi

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 16 novembre 2019) Esistono davvero le amichevoli nel calcio? Chissà, di sicuro non tra Argentina e Brasile. La sconfitta dei verdeoro lascia strascichi.10 a. La numero 10 aal centro dellapartita dal profilo social di. L’ex calciatore non apprezza affatto che sia staa affidata a lui, le ritiene ancora troppo giovane e lascia trasparire la sua preoccupazione di bruciare un talento. “Ho visto la partita tra Brasile e Argentina ed è stato molto triste vedere cosa è successo con la maglia numero 10. Hanno dato la maglia numero 10 a Paquetá…La 10 del Brasile è una maglia rispettata in tutto il mondo, non è pensata per restare in panchina né tanto meno per uscire all’intervallo, perché è la maglia che tutto il mondo conosce. Una maglia indossata e onorata da Pelé, Rivelino, Zico,, Kaka, Ronaldinho, ...

milan_corner : @NandoPiscopo1 @enricoI00 ma è una polemica che non esiste, rivaldo si è triggerato come un coglione per aver perso… - Rario98____ : RT @interimthegoat: @Rario98____ Qual è la polemica di oggi, colpa sua il 10 a Paquetá? - interimthegoat : @Rario98____ Qual è la polemica di oggi, colpa sua il 10 a Paquetá? -