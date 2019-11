Omicidio Giulia Ballestri | durante la morte deglutì incisivi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Accanto al cadavere, a poca distanza dallo spigolo dove il marito Matteo Cagnoni le aveva fatto sbattere più volte la fronte, è stato rinvenuto un incisivo di. L'altro è stato rinvenuto nella gola, segno che al momento dell'la donna era ancora cosciente e capace di deglutire. Questi minimi, quanto inquietanti, particolari sono stati resi noti dalla sentenza, lunga 188 pagine, con cui la corte d'assise d'appello di Bologna ha condannato all'ergastolo Cagnoni, accusato dell'della consorte, dopo aver forse scoperto presunti tradimenti da parte di quest'ultima. Il delitto avvenne nel 2016.La sentenza in questione ha quindi confermato quanto stabilito da parte dei giudici di primo grado sul femminicidio avvenuto a Ravenna. Unastraziante quella di; l'assassinio si consumò in via Padre Genocchi. La donna venne prima denudata ed ...

