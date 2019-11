Ogni 7 giorni sarà domenica | come in Veneto Su Twitter | #SalviniPrometteCose

Inter - Skriniar sconfessa Conte : “meglio giocare Ogni tre giorni - almeno non dobbiamo allenarci molto” : Il difensore slovacco ha parlato dal ritiro della sua nazionale, soffermandosi sugli impegni ravvicinati a cui deve spesso far fronte l’Inter Antonio Conte si lamenta dei troppi impegni ravvicinati a cui deve far fronte l’Inter, Skriniar invece benedice questo calendario così fitto. Il difensore slovacco ha parlato dal ritiro della propria nazionale, sottolineando come sia meglio giocare piuttosto che allenarsi ...

Per vivere a lungo bisogna mangiare 20 grammi di cioccolato Ogni due giorni : Il cioccolato è un alimento che viene apprezzato dai più. Ad eccezione di pochi individui che non traggono gioia nel mangiare il cioccolato, per tutti gli altri è un alimento proibito e consolatorio. Oggi lo possiamo mangiare con meno sensi di colpa perché uno studio ha spiegato che è un alimento fondamentale nella prevenzione dei tumori, l’importante è che sia fondente e nelle quantità giuste: non più di 20 grammi ogni due ...

Roma-Napoli - Fonseca si gode il successo : “abbiamo meritato - ma non è facile giocare Ogni 3 giorni” : L’allenatore giallorosso si complimenta con i propri giocatori per i tre punti ottenuti contro il Milan, soffermandosi poi su singoli Dopo due pareggi consecutivi, la Roma torna a vincere stendendo all’Olimpico il Milan, battuto 2-1 con i gol di Dzeko e Zaniolo. I giallorossi non lasciano scampo ai propri avversari, salendo in classifica e avvicinandosi al Napoli. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Gioia e soddisfazione per Paulo ...

Conte scopre che si gioca Ogni tre giorni e si mette a piangere : «La rosa è corta» : Le lacrime di marzo, cantava il Claudio Baglioni delle origini. Queste invece sono le lacrime di ottobre. Le ultime con l’ora legale. Le piange Antonio Conte che improvvisamente, al termine della sua nona giornata di campionato e dopo tre di Champions, fa un’amara scoperta: si gioca ogni tre partite. Non lo sapeva. Lui che non ha mai allenato squadre che giocavano le coppe, tutt’al più il Bisceglie, l’Andria, la ...

Bollette a 28 giorni - Ogni compagnia rimborsa gli utenti in modo diverso. E solo quelli con linea fissa : fuori cellulari e pay tv : Operatore che vai, rimborso che trovi. Sulle Bollette a 28 giorni, ogni compagnia fa un po’ come meglio crede. Per questo conviene armarsi di pazienza prima di tentare di recuperare i soldi che gli operatori hanno impropriamente incassato fra giugno del 2017 e aprile del 2018. Nonostante l‘Autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni (Agcom) abbia infatti confermato a luglio che i rimborsi devono avvenire automaticamente, gli ...

Il “lavoro” dei sOgni per i fan Disney : guardi 30 film in 30 giorni e guadagni 1000 dollari : Guadagnare dei soldi guardando per un mese 30 film del catalogo streaming di Disney+. Parte dal sito Reviews.org la particolare “offerta di lavoro” che sicuramente verrà apprezzata dagli appassionati di cinema, che appunto saranno pagati per guardare un film al giorno dal catalogo del nuovo sito streaming.Continua a leggere

Mancini su Insigne : “Se si gioca Ogni 3 giorni è chiaro che a volte riposi” : Il tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, parlando dei convocati per i prossimi impegno dell’Italia contro la Grecia e il Liechtenstein, è intervenuto su Lorenzo Insigne. «Per noi è un giocatore molto importante. È chiaro che si pretende da giocatori così che diano sempre il massimo ma a volte durante un campionato non può succedere perché non è in grande condizione o le cose non gli vanno bene. Noi speriamo che continui a ...

Manovra - il ministro Bonetti : “Assegni per Ogni figlio e congedo di 10 giorni ai papà” : Il ministro delle Pari Opportunità, la famiglia e le disabilità, Elena Bonetti, ha parlato delle misure a cui sta lavorando il suo dicastero e che potrebbero già rientrare nella prossima Manovra: "Assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all'età adulta, riduzione della retta dell'asilo nido e aumento del congedo di paternità a 10 giorni".Continua a leggere

Allarme scuole : in un anno 70 crolli - uno Ogni tre giorni : Ben settanta episodi di crolli e distaccamenti di intonaco in meno di un anno. Nella una finestra temporale che va da settembre 2018 a luglio 2019 si è verificato un episodio ogni tre giorni di scuola. Era dal 2013 che non se ne registravano così tanti. Nella classifica delle regioni più toccate dal fenomeno, la maglia nera spetta alla Lombardia (16) seguita dal Lazio (11) e dalla Campania (10). Complessivamente, i casi registrati al Nord sono ...

Scuola - Cittadinanzattiva : un crollo Ogni tre giorni : Un crollo ogni tre giorni di Scuola: è l’allarme lanciato da Cittadinanzattiva, che ha censito gli episodi avvenuti negli edifici scolastici italiani tra settembre 2018 e luglio 2019. Era dal 2013 che non si raggiungevano questi numeri. Del fenomeno sono meno interessati gli asili nido, che presentano uno stato di sicurezza più adeguato rispetto al resto degli edifici scolastici, ma ancora insufficiente: circa due nidi su cinque sono in regola ...