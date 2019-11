Oggi il sito di Repubblica non sarà aggiornato per uno sciopero della redazione

Oggi il transito di Mercurio : la diretta streaming dall’Italia del Virtual Telescope [VIDEO LIVE] : Il transito di Mercurio davanti al Sole avviene Oggi , 11 novembre 2019. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e per il prossimo dovremo attendere un bel po’, ...

Oggi il transito di Mercurio - tutto quello che c’è da sapere : come e quando vedere il fenomeno - anche in diretta streaming : L’11 novembre 2019 nei cieli italiani va in scena, nuvole permettendo, il transito di Mercurio davanti al Sole. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e ...