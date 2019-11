Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) I campionati tedeschi diinstanno mettendo in luce alla grande, specialista delle distanze dei 400-800-stile libero, tra le rivali più qualificate di Simona Quadarella, ricordando l’argento negli ultimi Mondiali 2019 a Gwangju neistile libero alle spalle della romana. La teutonica, dopo averto ilnazionale negli 800 stile libero di 8’08″02 (migliorando il crono che lei stessa deteneva di 8’10″54, siglato nei Mondiali nella piscina da 25 metri ad Hangzhou), si è superata quest’oggi neisl, ottenendo uno strepitoso tempo: 15’18″01, ovvero ilrecord deldella distanza (precedente: 15’19″71 della spagnola Mireia Belmonte). Un incidere incredibile in acqua per, che aveva come best time 15’39″74. Davvero un miglioramento sensazionale che ...

OA_Sport : Nuoto: Sarah Köhler realizza il nuovo primato del mondo dei 1500 sl in vasca corta. Avversaria dura per Simona Quad… -