Need for Speed Heat | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Need for Speed Heat disponibile da oggi : Ghost Games ed Electronic Arts hanno annunciato che Need for Speed™ Heat è da oggi disponibile in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. Need for Speed Heat porta i giocatori a Palm City, un mondo tutto nuovo in cui i piloti di strada possono scegliere la propria modalità di gioco: scalare le classifiche con competizioni autorizzate per ...

Need for Speed : Heat mostra inseguimenti con la polizia e gare clandestine in questo nuovo video di gameplay : Need for Speed: Heat uscirà tra pochi giorni o ore se siete abbonati ad EA Access o Origin Acces, ma se avete il desiderio di dare uno sguardo al gameplay allora questa è la notizia che fa al caso vostro.Il canale YouTube ufficiale di PlayStation ha caricato un video di quasi 30 minuti che mostra una parte di gameplay del prossimo titolo corsistico, accompagnato dai commenti degli sviluppatori. Il video si focalizza sulle corse diurne, le gare ...

Need for Speed Heat si mostra nel nuovo e adrenalinico trailer ufficiale : Attraverso un comunicato stampa, Ghost Games e EA hanno pubblicato il nuovo trailer ufficiale per Need For Speed Heat. I due team sono stati sconvolti dalle milioni di personalizzazioni create in NFS Heat Studio, l'app di modifica dei veicoli collegata a Need for Speed Heat, in uscita tra pochi giorni.Lo scorso mese era stato comunicato che i giocatori avevano passato in media 24 minuti all'interno dell'app per dare vita al design più stiloso e ...

Need for Speed Heat si mostra in un nuovo Trailer : Ghost Games e EA sono stati sconvolti dalle milioni di personalizzazioni create in NFS Heat Studio, l’app di modifica dei veicoli collegata a Need for Speed Heat, in uscita tra pochi giorni. Lo scorso mese era stato comunicato che i giocatori avevano passato in media 24 minuti all’interno dell’app per dare vita al design più stiloso e incredibile, con più di 2 milioni di veicoli creati. Per ...

Need for Speed Heat peserà meno di 24GB su Xbox One : Need For Speed Heat è l'ultimo capitolo della longeva saga di corse targata EA ed in questi giorni gli sviluppatori stanno tirando fuori diverse informazioni da dare in pasto ai fan.Ad esempio spulciando la pagina del gioco sul Microsoft Store sappiamo che il peso della versione Xbox One non sarà troppo esoso e che si aggirerà sui 24GB (23.97 per la precisione). Al momento non abbiamo indizi circa il peso della versione PS4, tuttavia è lecito ...

Need for Speed Heat e il Crew System - ecco come funzionerà : La tornata autunnale è come sempre ricchissima di nuovi giochi, con Need For Speed Heat che non poteva non farsi trovare pronto all'appello. Il nuovo capitolo della serie racing di stampo spiccatamente arcade è chiamato a continuare sulla strada tracciata dal predecessore, Need For Speed Payback, andando a richiamare quelle feature apprezzate dalla community, eliminare quelle che non sono state digerite adeguatamente e ovviamente infarcire la ...

Need for Speed Heat : pubblicati nuovi video gameplay in 4K ed i requisiti per la versione PC : Need for Speed Heat sarà disponibile sulle attuali piattaforme a partire dall'8 novembre e molti giocatori PC si staranno chiedendo se le loro macchine riusciranno a far girare degnamente il nuovo capitolo del racing per eccellenza di EA. Senza dubbio è il loro giorno fortunato in quanto sono stati pubblicati i requisiti per la versione PC del gioco.MinimiConsigliatiLeggi altro...

Need for Speed Heat : Svelati i Requisiti PC ufficiali : Ci stiamo avvicinando all’uscita del nuovo capitolo della serie Need for Speed, il quale sarà disponibile a Novembre, nell’attesa EA ha svelato i Requisiti PC Minimi e Consigliati che vi riportiamo a seguire. Need for Speed Heat Requisiti MINIMI Sistema operativo: Windows 10 Processore (AMD): FX-6350 o equivalente / (Intel): Core i5-3570 o equivalente Memoria: 8 GB Scheda video (AMD): Radeon 7970/Radeon R9 280x ...

Need for Speed Heat si mostra in 13 minuti di gameplay in 4K : Grazie alla pubblicazione di un nuovissimo gameplay in 4K, i giocatori hanno potuto vedere in azione l'attesissimo Need for Speed Heat. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube di IGN e mostra alcune spettacolari gare tra le strade di Palm City, i giocatori hanno potuto inoltre godersi gli iconici inseguimenti con la polizia.Una delle cosa che siamo sicuri rendarà felici molti giocatori (confermata tempo fa)è l'assenza delle tanto odiate ...

Uno spettacolare video ci mostra come sarebbe Need for Speed nella realtà : Lo YouTuber Vladislav Chekunov ha condiviso un video che mostra come sarebbe un torneo Need for Speed ​​nella vita reale. Chekunov ha usato un drone per catturare queste sequenze reali e probabilmente molti fan di NFS troveranno il video interessante.Chekunov ha anche usato alcuni menu degli ultimi giochi Need for Speed. Il video presenta effetti di post-elaborazione e icone dei giochi.Inutile dire che il video mostra anche una serie ...