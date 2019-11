Napoli | tutto l' amore di Koulibaly | «Qui sono cresciuto e sono a casa»

Tuttosport : torna la suggestione Castagne per il mercato di gennaio del Napoli : Uno degli obiettivi di mercato del Napoli a gennaio sarà un esterno. Con l’uscita di scena di Malcuit e i problemi di Ghoulam occorre correre ai ripari. Tra l’altro è tutto ancora in ballo anche per Hysaj, che vorrebbe trasferirsi alla Roma. Secondo quanto scrive Tuttosport, il nome più gettonato, per gennaio, è quello di Castagne. Il belga non è mai esploso nell’Atalanta, rimanendo spesso in panchina. E le trattative con il ...

Repubblica : Mertens spera nell’intesa in extremis con il Napoli. Dipende tutto da De Laurentiis : Nel cuore e nei pensieri di Dries Mertens resta sempre il Napoli. L’attaccante belga, secondo quanto scrive Repubblica Napoli, spera che la questione del suo rinnovo con il club si possa sanare. Queste le parole del quotidiano: “Mertens, invece, coltiva ancora la speranza di trovare l’intesa in extremis, ma De Laurentiis era stato molto chiaro già prima del pasticciaccio di Champions. Lo strappo ha complicato il quadro e il belga si ...

Magoni : ”Napoli - tutto si può ricostruire - bisogna volerlo da ambo le parti” : Magoni: Ritiro punitivo o formativo? Quando ero a Napoli anche il Presidente Ferlaino ci mandò in ritiro e… Magoni, ex Napoli – Genoa, è intervenuto in diretta a “Donne Nel Pallone”, programma in onda su Julie Italia, per parlare del caso Napoli relativo all’ammutinamento dei calciatori in seguito alla decisione societaria di effettuare il ritiro. Queste le sue parole: ‘Ritiro punitivo o formativo? Quando ero a Napoli ...

Napoli-Salisburgo - Insigne : “risposta di tutto il gruppo” : “Dobbiamo dare continuita’, non possiamo fare una partita buona e una sottotono come a Roma. Dobbiamo giocare come stasera e prima poi la fortuna gira a favore: ci abbiamo provato in tutti modi, siamo amareggiati per una grande prestazione ma senza concretizzare. Dobbiamo essere piu’ cattivi sotto porta per fare piu’ gol“. Sono le dichiarazioni di Lorenzo Insigne al termine di Napoli-Salisburgo 1-1: ...

Non è tutto nero come sembra - se quella del Napoli fosse una febbre di crescenza? : Non ho fatto indagini statistiche. Ma, a naso, credo che (fatta eccezione per la Roma post 2001) molto raramente nella storia del campionato italiano una squadra sia stata tanto a lungo ai vertici senza vincere uno scudetto come accaduto al Napoli negli ultimi sei o sette anni. Una squadra che, caso unico, per ben due volte ha vinto l’inutile titolo d’inverno senza poi agguantare lo scudetto. Sempre vicini al successo, insomma, senza ...

Roma-Napoli 2-1 - pagelle / Un due novembre nefasto che è tutto colpa nostra : MERET. E’ un Due novembre nefasto, Ilaria cara, e il giovane Meret è ancora una volta il più vivo dei suoi compagni di squadra. Dopo il paperone con gli orobici, stavolta para il primo rigore romanista, devia tiri di Kolarov e Veretout e fa una meraviglia su Pastore, anche se poi è stato fischiato il fuorigioco. Eppure prende due pappine (Zaniolo e un altro penalty) e deve farsi assistere da Santa Traversa – 7 Che bello sapere che ...

Meret salva il Napoli dal burrone. La Roma vince 1-0 al 45' - il Napoli spreca di tutto : Il Napoli scende in campo c on 25 minuti di ritardo. Non sappiamo se condizionati dall’assenza di Ancelotti, dai fatti di mercoledì, fatto sta che gli azzurri regalano alla Roma un quarto di partita. La squadra di Fonseca ne approfitta parzialmente. Va in rete con Zaniolo e spreca un rigore con Kolarov sul cui sinistro è bravissimo Meret a stendersi sulla destra e a deviare. Il Napoli schiera la miglior formazione possibile, quindi nessun ...

Juventus - bomba dall’Inghilterra : tutto su Haaland - ma occhio al Napoli : Manchester United e Juventus guidano una fila di oltre 20 club che monitorano i progressi di Erling Braut Haaland. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, era pronto a firmare Haaland dal Molde nell’estate del 2018 per la cifra di 6 milioni di euro, ma il ragazzo era riluttante a trasferirsi in un club in cui difficilmente avrebbe avuto chance di giocare. Juventus, ecco chi è Erling Braut Haaland, la stella norvegese Il ...

Previsioni Meteo Napoli : nubi e piogge irregolari fino a tutto sabato - da Domenica rischio nubifragi : Previsioni Meteo Napoli – Le nuvole, legate a sistemi depressionari occidentali, ancora non riescono ad affollare i cieli campani, salvo qualche passaggio nella sera-notte e qualche addensamento odierno sulle coste. I centri di bassa pressione risultano ancora abbastanza lontani dall’area partenopea, in territorio francese, sicché anche i sistemi nuvolosi latitano, con schiarite che risultano ancora prevalenti per oggi sulla città di ...

Live Spal-Napoli 1-1 : Ospina salva tutto sulla testata di Vicari : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

SPAL-Napoli - le probabili formazioni : Ancelotti cambia tutto : SPAL-Napoli, le probabili formazioni: le scelte di Semplici e Ancelotti tutto pronto per il match tra SPAL e Napoli, di scena alle ore 15.00. Ecco quelle che dovrebbero essere le probabili scelte di Semplici e Ancelotti. La probabile formazione della SPAL Arruolabile Strefezza scontata la squalifica, ma sulle fasce di centrocampo mister Semplici potrebbe affidarsi ancora a Sala e Reca. In difesa cercano posto Cionek e Felipe, duelli ...

Pardo : ”Credo che il Napoli possa regalare emozioni - soprattutto in Europa” : Pardo: l‘inizio di stagione di Meret quest’anno è stato favoloso A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista, che ha parlato del Napoli, vittorioso ieri in Champions League, contro il Salisburgo e di Meret che si sta ponendo sempre di più all’attenzione del grande palcoscenico nazionale ed europeo con le sue magnifiche prestazioni. “Contro il Salisburgo ho visto ...

Ibrahimovic-Napoli - Scotto : “Tutto vero - c’è stato il contatto! Bonus scudetto e Decreto Crescita : ecco perché si può! Dettagli e cifre” : Giovanni Scotto su Ibrahimovic-Napoli Calciomercato Napoli – Il giornalista Giovanni Scotto de Il Roma parla dell’ipotesi Zlatan Ibrahimovic al Napoli, su calciotoday. Questo un estratto: “Se lo dice De Laurentiis non è di certo una suggestione. Ibrahimovic al Napoli si può realmente fare. Dopo che il campione svedese si è praticamente offerto agli azzurri, il presidente ha confermato l’esistenza di una trattativa: ...

Tuttosport : Milik sarà titolare per Salisburgo-Napoli. Scalpitano Mertens e Insigne : Archiviata la vittoria contro il Verona, il prossimo step che attende il Napoli è la doppia sfida Champions con il Salirburgo. Mercoledì gli azzurri di Ancelotti saranno impegnati in Austria per la prima gara che sarà fondamentale per il passaggi del girone. È chiaro che il mister dovrà valutare la condizione di tutti i suoi giocatori e anche gli impegni di campionato per decidere chi schierare, ma secondo Tuttosport Milik, con la doppietta di ...