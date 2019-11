Napoli | rinnovo Callejon? L’agente dello spagnolo esce allo scoperto

L’agente di Callejon : “Rinnovo? Il Napoli ci ha presentato la proposta già da tre mesi. È in stand-by” : L’agente di Josè Maria Callejon, Manuel Garcia Quilon, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. L’argomento è quello del possibile rinnovo del centrocampista spagnolo. Tema di cui si è discusso parecchio in questi giorni. Soprattutto dopo l’ammutinamento della squadra dopo la partita di Champions contro il Salisburgo. Callejon è infatti stato indicato come uno dei senatori che hanno capitanato la rivolta dello ...

GAZZETTA – Ansia per Milik - infortunio e rinnovo tengono sulle spine il Napoli : GAZZETTA – Ansia per Milik, infortunio e rinnovo tengono sulle spine il Napoli GAZZETTA – Ansia per Milik, infortunio e rinnovo tengono sulle spine il Napoli – L’edizione online de la GAZZETTA dello Sport questa mattina fa il punto in merito alla situazione di Arek Milik, attaccante in forza al Napoli che è dovuto rientrare […] Leggi tutto L'articolo GAZZETTA – Ansia per Milik, infortunio e rinnovo tengono ...

Milik-Napoli : rinnovo frenato dalla clausola rescissoria : L’edizione odierna de ‘Il Mattino” scrive che il rinnovo di Arek Milik sarebbe bloccato dalla clausola rescissoria. L’agente del calciatore David Pantak pare stia lavorando a un accordo sul ritocco dell’ingaggio che dovrebbe passare dagli attuali 2.5 milioni di euro a stagione a 3.5 milioni netti, più bonus che potrebbero far lievitare la somma a 4 milioni. I motivi che frenerebbero la conclusione ...

Libero : del caos Napoli beneficerà De Laurentiis. Potrà vendere i calciatori in scadenza che chiedono troppo per il rinnovo : Libero racconta di un Napoli “sempre più nel caos”, con una parte della rosa che “ha rotto con Ancelotti (ormai al capolinea della sua avventura partenopea: a fine stagione saluterà), non più considerato il condottiero e sergente di ferro dei tempi d’oro”. Di questa delicata situazione, scrive il quotidiano, beneficerà sul lungo periodo il presidente De Laurentiis “che Potrà disfarsi di quei calciatori ormai a fine ...

Napoli - rinnovo Callejon : non è da escludere addio a gennaio… : Il post di Nicolò Schira sul futuro di Callejon Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, ha scritto un post sui social riguardo il futuro di Callejon in azzurro: “Fumata nera tra Josè Maria Callejon e il Napoli per il rinnovo. Lo spagnolo in scadenza a giugno andrà via, ma non è da escludere una partenza anticipata a gennaio. Il suo vecchio maestro Rafa Benitez vuole portarlo in Cina al Dalian Yifang (pronto ...

Calciomercato.it : Milik-Napoli ok sul rinnovo. Queste - le cifre… : Il portale Calciomercato.it ha fatto sapere oggi che Milik ha praticamente rinnovato con il Napoli svelando anche le cifre di un accordo ormai raggiunto. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it ci sarebbero Importanti novità sul fronte rinnovi in casa azzurra, per ciò che concerne il futuro di Arkadiusz Milik. Infatti, la punta polacca e il Napoli sarebbero finalmente pronti a rinnovare. la dirigenza del club partenopeo ed il ...

Mattino : Napoli-Luperto - rinnovo per un anno. Mancano solo gli ultimi dettagli : Complice il forfait dell’ultimo minuto di Manolas, Sebastiano Luperto ha debuttato in Champions contro il Salisburgo. Il difensore ha svolto una prova attenta ripagando la fiducia di Ancelotti, che dal ritiro di Dimaro ha deciso di tenerlo in squadra e di farlo crescere. Ora il Napoli lavora anche al rinnovo del suo contratto, che scade nel 2023. Il Mattino scrive che gli agenti del calciatore sono al lavoro per prolungarlo di un anno. Si ...

Napoli - Chiariello accusa Mertens e Callejon : “Se ci amate davvero - firmate il rinnovo” : Napoli, Chiariello accusa Mertens e Callejon: “Se ci amate davvero, firmate il rinnovo” Il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show” parlando in merito alla situazione contrattuale di Mertens e Callejon. Queste le sue parole. “Non so se De Laurentiis stia bluffando o meno, ma se davvero il patron azzurro vuole mantenere inalterati gli stipendi di Callejon e Mertens, questi due per amor di Napoli ...

Calciomercato Napoli - il rinnovo di Milik è più vicino : i dettagli : Calciomercato Napoli, il rinnovo di Milik è più vicino: i dettagli L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta la notizia riguardante il rinnovo di Arek Milik. Secondo il quotidiano, la doppietta in casa contro il Verona avrebbe sbloccato la situazione tra Napoli e il suo attaccante. Sembrano esserci tutti gli accordi tra le due parti, si attendono solo le firme sul rinnovo. Il 99 azzurro rinnoverà fino al 2024, Giuntoli è pronto ...

CorSport : Milik-Napoli - pronto il rinnovo fino al 2024. Mancano solo le firme : Contro il Verona Arkadius Milik si è finalmente sbloccato anche in campionato. Il polacco è stato autore di una splendida doppietta che ha fruttato al Napoli i tre punti e una rinnovata dose di fiducia dopo un periodo non esattamente positivo. Il Corriere dello Sport scrive oggi che Milik avrebbe raggiunto formalmente l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024. Mancano solo le firme, ma la maggior parte del lavoro è stato portato ...

Juventus-Bologna - Sarri : “Higuain-Dybala - sono adatti entrambi”. Napoli-Verona - Ancelotti : “Rinnovo - non è la priorità” : JUVENTUS BOLOGNA Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juve-Bologna, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla sfida di domani e su alcuni dettagli. Su Douglas Costa, De Sciglio e Danilo: “Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché si […] L'articolo Juventus-Bologna, Sarri: “Higuain-Dybala, sono adatti entrambi”. ...

Paratici sorprende : rinnovo col Napoli difficile - la Juventus si fa avanti : Paratici Juventus – Il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, sta per l’ennesima volta provando a sorprendere tutti con un colpo inatteso. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la società piemontese starebbe provando l’ennesimo “scippo” al Napoli. A riportare la notizia, è il portale calciomercato.com, secondo cui l’interesse del club di Corso Galileo Ferraris per Elseid Hysaj è ...

Napoli - rinnovo Fabian Ruiz : lo spagnolo non vuole la clausola rescissoria : Napoli, rinnovo Fabian Ruiz: lo spagnolo non vuole la clausola rescissoria Napoli rinnovo Fabian Ruiz| Fabian Ruiz continua a brillare, e questo forse sta iniziando a diventare un problema. L’ex Betis, che ha il contratto in scadenza nel 2023, ha attirato l’attenzione di top club europei come Real Madrid e Barcellona. Aurelio De Laurentiis è consapevole che il calciatore, dopo le recenti ottime prestazioni con la maglia ...