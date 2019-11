Musicista operato al cervello da sveglio | mentre suona il piano | “Abbiamo preservato le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) È statoaldaeseguiva alcune melodie al. L’intervento, eseguito nei giorni scorsi con la tecnica della Awake Surgery (chirurgia da) consiste nell’operare il paziente, in questo caso un, in condizione di veglia. Lo scopo è duplice: asportare la massa tumorale e, nel caso specifico, salvaguardare le abilità musicali. L’operazione è stata svolta all’ospedale Bufalini di Cesena. L’awake surgery, spiega una nota dell’ospedale, è una metodica iniziata da qualche anno nel reparto di Neurochirurgia del Bufalini, dopo un periodo di perfezionamento dei neurochirurghi cesenati in vari centri tra cui il dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Montpellier diretta dal professor Hughes Duffau (luminare in questo campo di studi). Consente al paziente di rimanere vigile e in grado di rispondere a una serie di test ...

infoitsalute : Cesena, musicista operato al cervello mentre suona il piano - ugolini_g : Cesena, musicista operato al cervello mentre suona il piano - lauramariamino : Musicista operato al cervello a Cesena mentre suona il piano -