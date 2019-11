MotoGp – Valentino Rossi fa mea culpa a Valencia | “ecco cosa è successo in qualifica e

Fonte : sportfair

(Di sabato 16 novembre 2019) L’analisi di: il Dottore ammette gli errori ine apre una parentesi sul futuro compagno di squadra di Marquez in Honda Weekend complicato per: dopo le due cadute di ieri, il Dottore è riuscito oggi a disputare una buona Fp3, che gli ha permesso di accedere direttamente alla Q2, ma nel pomeriggio innon è riuscito a far meglio del 12° posto. Il Dottore partirà quindi dalla quarta fila domani in gara AFP/LaPresse “Siamo stati anche un po’ sfortunati perché siamo entrati in pista nel momento sbagliato con la seconda gomma e siamo finiti nel traffico di una KTM che non ci aspettavamo. Così diventa un po’ più difficile, però bisogna vedere le condizioni di domani e cercare di fare la scelta giusta di gomme, ma anche di partire bene e cercare di fare una bella gara. Il problema è che qui è ...

