MotoGp – Quartararo soddisfatto | Marquez e Miller felici per la prima fila | le parole dei

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : lezione di Quartararo a Marquez - Valentino Rossi in quarta fila : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani con il warm-up alle ore 09.20 e con la gara alle ore 14.0. Rimanete con noi per cronaca, griglia di partenza, dichiarazioni, video, approfondimenti. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 14.57 GRIGLIA DI PARTENZA GP Valencia MotoGP 2019 (TOP 12): 1. quartararo (Yamaha) 2. Marquez (Honda) 3. Miller (Ducati) 4. Vinales (Yamaha) 5. ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo in pole davanti a Marquez - 6° Dovizioso - solo 12° Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani con il warm-up alle ore 09.20 e con la gara alle ore 14.0. Rimanete con noi per cronaca, griglia di partenza, dichiarazioni, video, approfondimenti. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 14.57 GRIGLIA DI PARTENZA GP Valencia MotoGP 2019: 1. Quartararo (Yamaha) 2. Marquez (Honda) 3. Miller (Ducati) 4. Vinales (Yamaha) 5. Morbidelli ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Valencia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Quartararo in pole davanti a Marquez - 12° Valentino Rossi : Si sono appena concluse le qualifiche ufficiali del GP di Valencia, valida per il Mondiale di MotoGP: pole position per Fabio Quartararo con il crono di 1’29″978, che brucia l’iberico Marc Marquez per appena 32 millesimi. Il migliore degli italiani è Franco Morbdelli, quinto davanti ad Andrea Dovizioso. RISULTATO E classifica QUALIFICHE GP DI Valencia 2019 DI MotoGP 1 F. Quartararo 1:29.978 2 M. Marquez +0.032 3 J. MILLER ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : sfida a tre per la pole position! Quartararo contro Vinales e Marquez - Rossi insegue : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Marc Marquez chiude in seconda posizione a 32 millesimi dal transalpino. Il Campione del Mondo è in lizza per la vittoria e oggi è riuscito a precedere l’australiano Jack Miller (terzo a 76 millesimi) e lo spagnolo Maverick Vinales, quarto a 96 millesimi. 14.52 Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il francese ha ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la lotta per la pole position - duello Marquez-Quartararo. Valentino Rossi ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Alle ore 14.35 scatterà la Q2 a cui parteciperanno 12 piloti, si lotta per la pole position. 14.27 CLASSIFICA QUALIFICHE Q1 GP Valencia MotoGP. Rins e P. Espargarò accedono al Q2. POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:30.538 2 44 P. ESPARGARO +0.005 3 5 J. ZARCO +0.288 4 51 M. PIRRO +0.411 5 41 A. ESPARGARO +0.434 6 99 J. ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : che battaglia in qualifica - Quartararo contro Marquez. Rossi per una magia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Alle ore 14.35 scatterà la Q2 a cui parteciperanno 12 piloti, si lotta per la pole position. 14.27 CLASSIFICA QUALIFICHE Q1 GP Valencia MotoGP. Rins e P. Espargarò accedono al Q2. POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:30.538 2 44 P. ESPARGARO +0.005 3 5 J. ZARCO +0.288 4 51 M. PIRRO +0.411 5 41 A. ESPARGARO +0.434 6 99 J. ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo e Marquez - lotta per la pole position. Valentino Rossi per la zampata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Al momento Alex Rins in 1:30.743 e Pol Espargarò in 1:30.951 qualificati alla Q2. Ci si aspetta una reazione da parte di Zarco. 14.16 Mancano nove minuti al termine. Tutti i piloti si fermano al box, cambieranno le gomme e poi si lanceranno per il secondo tentativo. 14.15 Zarco si migliora ma rimane dientro a P. Espargarò, terzo a 0.384. 14.15 Bellissima zampata di Pol Espargarò, secondo ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scattano le qualifiche - battaglia campale tra Quartararo e Marquez. Rossi per la sorpresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Valentino Rossi undicesimo a 1.078 ma attenzione perché il Dottore ha fatto 19 giri sulla stessa gomma senza mai fermarsi ai box, dunque ha simulato la gara senza pensare al giro veloce. 14.01 Andrea Dovizioso settimo a 0.901, otto millesimi dietro c’è Morbidelli, Petrucci decimo a 1.034. 14.01 ZAMPATA DI MAVERICK VINALES! Migliore tempo in 1:30.484 con media-hard! Ha battuto Marc ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo inarrivabile - Valentino Rossi ottimo quarto. Dalle 13.30 FP4 e qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 ORARI FP4 E qualifiche: COME VEDERLE IN TV 10.45 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. Ci rivediamo Dalle 13.30 per FP4 e qualifiche! Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 10.43 Ancora un Quartararo stellare a Valencia! Stacca Marquez, Miller e un ottimo Rossi, mentre Vinales non risponde e si fa superare da Morbidelli. Petrucci e Dovizioso ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : la legge di Quartararo - che risalita per Valentino Rossi! FP4 e qualifiche dalle 13.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 ORARI FP4 E qualifiche: COME VEDERLE IN TV 10.45 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. Ci rivediamo dalle 13.30 per FP4 e qualifiche! Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 10.43 Ancora un Quartararo stellare a Valencia! Stacca Marquez, Miller e un ottimo Rossi, mentre Vinales non risponde e si fa superare da Morbidelli. Petrucci e Dovizioso ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Valencia 2019 : Quartararo incontenibile - Valentino Rossi 4°! Dottore nel Q2 - Dovizioso ottavo : Fabio Quartararo continua a martellare sul circuito intitolato a Ricardo Tormo e stampa il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il francese, già capace di giganteggiare nei primi due turni andati in scena nella giornata di ieri, ha siglato un perentorio 1:30.232 e ha nettamente battuto tutta la concorrenza: il centauro della Yamaha del Team Petronas è indubbiamente il candidato numero 1 ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Valencia : Quartararo resta imprendibile - Valentino Rossi quarto e in Q2 : Il pilota del team SIC Petronas stacca il miglior tempo nelle FP3 di Valencia, precedendo Marquez e Miller. quarto Valentino Rossi, che si qualifica per la Q2 Fabio Quartararo continua a dominare il week-end di Valencia, il pilota francese stacca il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:30.232. Niente da fare per Marc Marquez, che deve accontentarsi della seconda posizione davanti a Jack ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo e Vinales sfidano Marquez nella FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54 Un minuto al via! Piloti già prontissimi nei box 9.52 Anche Andrea Dovizioso dovrà compiere passi in avanti importanti in questa FP3. Il romagnolo ieri ha chiuso in nona posizione, una situazione non certo rassicurante in vista della Q2. 9.50 Cinque minuti al via della FP3| Temperatura dell’aria che va sui 10 gradi, ma l’asfalto rimane a 9! 9.48 Anche Franco Morbidelli ha ...

MotoGp - GP Valencia 2019 : Fabio Quartararo vuole la pole - in una sfida sul filo dei millesimi con Vinales e Marquez : Sarà una battaglia sul filo dei millesimi per conquistare la pole position del Gran Premio della Comunitat Valenciana 2019 di MotoGP. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, i primi della classe faranno parlare i cronometri, con distacchi quanto mai ravvicinati, e la sensazione che solo un giro perfetto possa fare saltare il banco. I grandi favoriti, come spesso capita, sono tre. Iniziamo dal solito, e scontatissimo, Marc Marquez. Il ...