MotoGp – Maverick Vinales fissa l’obiettivo a Valencia | “punto al podio | con una buona

Maverick Vinales MotoGp - GP Valencia 2019 : “Siamo in un ottimo momento - se domenica farà freddo potremo fare bene” : Maverick Vinales chiude con il secondo tempo e con il sorriso il venerdì del Gran Premio di Valencia 2019 di MotoGP. Lo spagnolo della Yamaha si è classificato alle spalle di Fabio Quartararo, ma ha preceduto un rivale ostico come Marc Marquez, confermando come il suo finale di campionato sia decisamente improntato verso l’ottimismo ed i risultati di spessore. Le sue parole al termine della giornata lo sottolineano. “Correre qui al ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grandissimo pilota. Voglio vincere qui” : Lo spagnolo Maverick Vinales è senza dubbio il pilota del momento in MotoGP. Reduce dal successo a Sepang (Malesia), l’iberico della Yamaha ha voglia di concedere il bis a Valencia, sede dell’ultimo round del campionato. L’alfiere della scuderia giapponese ha voglia di imporsi per confermarsi terzo della graduatoria generale e primo della pattuglia di Iwata. Non vi sono dubbi, però, che la giornata odierna sia condizionata ...

MotoGp - Maverick Vinales corteggiato dalla Ducati per il 2021. Ma una Yamaha competitiva potrebbe mutare gli scenari : Fino a qualche mese fa il mercato piloti in MotoGP parlava di tanti nomi, ma il suo veniva sempre messo in secondo piano. Maverick Vinales, perchè stiamo parlando del pilota nativo di Figueres, non riusciva a venire a capo della sua M1. Le prestazioni dell’ex Suzuki lasciavano molto a desiderare, e in casa Yamaha iniziavano a nascere forti dubbi a livello dirigenziale. Lo spagnolo ha spazzato via tutto con un cambio di marcia notevole, nel ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGp - GP Malesia 2019 : “Passi in avanti dopo la gara di Misano” : Maverick Vinales festeggia il suo brillante successo dopo il Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP, al termine di una gara dominata sin dai primi metri. Lo spagnolo analizza la sua prova di Sepang e spiega di essere decisamente soddisfatto del suo risultato. Vinales, inoltre, spiega che i passi in avanti compiuti dalla sua Yamaha siano incominciati dal Gran Premio di Misano. Andiamo ad ascoltare con attenzione le sue parole. VIDEO: LE ...

MotoGp - Risultato GP Malesia 2019 : Maverick Vinales domina e precede Marquez e Dovizioso dopo un bel duello con Rossi : L’aveva promesso. Maverick Vinales (Yamaha) ieri dopo il secondo posto in qualifica aveva annunciato che il suo piano-gara lo avrebbe visto forzare sin dal primo metro per provare a scappare e quindi martellare sul suo (ottimo) ritmo senza pensare agli avversari. E così è stato. Lo spagnolo ha vinto dominando il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP andando a conquistare la vittoria numero 23 della sua carriera, facendo il bis dopo il ...

Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio della Malesia di MotoGp : Il pilota spagnolo della Yamaha ufficiale Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio della Malesia di MotoGP, penultima gara del Motomondiale. A Sepang, Viñales ha concluso la corsa davanti al già campione del mondo Marc Marquez e alla Ducati di

Maverick Vinales MotoGp - GP Malesia 2019 : “Contento per il secondo posto - domani proverò a scappare” : Maverick Vinales conclude con il sorriso il suo sabato del Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP. Il secondo posto conquistato alle spalle di Fabio Quartararo non ha minimamente lasciato l’amaro in bocca allo spagnolo, che preferisce pensare già a domani e non al decimo di distacco lasciato sull’asfalto di Sepang oggi nei confronti del francese. “Ho disputato una bella qualifica – conferma ai microfoni di Sky Sport ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Malesia 2019 : “Ho un ottimo passo gara - sono fiducioso per domani” : Lo spagnolo Maverick Vinales si è dovuto accontentare della seconda posizione nelle qualifiche del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, lo spagnolo della Yamaha ha confermato il proprio feeling sulla M1, lottando fino alla fine per la pole position con i compagni di marca Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Un riscontro importante e confortante, tenendo conto anche dal passo espresso nel corso ...

MotoGp - Marquez sposta la pressione su Viñales : “il grip della Yamaha è incredibile - Maverick favorito per la vittoria” : Lo spagnolo è convinto come le Yamaha siano favorite per la vittoria in Malesia, in particolare Viñales che ha mostrato un ottimo passo gara Marc Marquez sposta l’attenzione sulla Yamaha, addossando su Maverick Viñales la pressione di essere il più veloce in pista in ottica gara. Il campione del mondo è rimasto nascosto nella prima giornata di prove libere, preferendo concentrarsi sul Gran Premio e non sulle ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Malesia 2019 : “Ho provato il passo gara - sono soddisfatto” : Maverick Vinales può sorridere al termine delle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Sepang. Lo spagnolo si è concentrato sul passo gara in sella alla sua Yamaha e i dati raccolti sono stati estremamente positivi tanto che l’alfiere della scuderia di Iwata può sperare di mettersi in luce nella gara che andrà in scena domenica. Maverick Vinales ha analizzato la sua giornata ai microfoni di ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Malesia 2019 : “In Australia siamo stati molto competitivi - pronti a combattere anche a Sepang” : C’è sicuramente grande amarezza ma altrettanta consapevolezza di aver raggiunto finalmente una solidità importante nelle parole di Maverick Viñales a due giorni dall’inizio del weekend del Gran Premio della Malesia 2019. Lo spagnolo della Yamaha è reduce da un fine settimana di Phillip Island molto incoraggiante dal punto di vista delle prestazioni, anche se chiaramente lo “zero” messo a referto in classifica pesa ...

MotoGp – Maverick Vinales mette paura alla Yamaha : “voci di mercato? Mi fanno piacere” : Maverick Vinales mette paura alla Yamaha dopo le FP2 del Gp d’Australia: il pilota spagnolo sorride all’idea di avere gli occhi degli altri team addosso Primo posto nelle FP1 e bis nelle FP2, dopo il successo della passata stagione, Maverick Vinales ha tutta voglia di riconfermarsi sul tracciato del Gp d’Australia. La sua Yamaha è andata forte sull’asciutto e sul bagnato a Phillip Island, ma chissà che il pilot ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Australia 2019 : “Mi sono trovato subito molto bene - ho un feeling molto buono qui con la Yamaha” : Maverick Viñales non poteva cominciare meglio di così il weekend del Gran Premio d’Australia 2019, imponendosi in entrambe le sessioni di prove libere disputate in condizioni di pista prima bagnata e poi completamente asciutta. Lo spagnolo della Yamaha ha messo in evidenza un passo stellare oltre ad una notevole velocità pura nel time-attack che gli ha consentito di rifilare mezzo secondo al gruppo degli inseguitori composto dai vari ...

MotoGp - GP Australia 2019 : analisi prove libere. Maverick Viñales impressiona sia sul bagnato che sull’asciutto - grande equilibrio nel time-attack : La prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia 2019 è andata in archivio fornendo delle indicazioni molto interessanti per quanto riguarda i possibili valori in campo a Phillip Island per il resto del fine settimana. Per la MotoGP il programma di lavoro si è svolto sul bagnato nella prima sessione e poi sull’asciutto nelle FP2 con un turno molto intenso in cui i team hanno dovuto raccogliere dati in ottica gara ...