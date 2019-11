MotoGp | a Valencia Quartararo in pole position Secondo Marquez Solo 12° Valentino Rossi

MotoGp – Quartararo si prende l’ultima pole dell’anno : la griglia di partenza del Gp di Valencia : Quartararo in pole, Marquez e Miller chiudono la prima fila: la griglia di partenza del Gp di Valencia Sesta pole position dell’anno per Fabio Quartararo oggi a Valencia: il francese del team Petronas ha preceduto Marquez e Miller al Ricardo Tormo di Cheste, chiudendo così la stagione in bellezza. Una sessione complicata invece per Valentino Rossi, che non è riuscito a far meglio del 12° tempo, trovandosi così ancora una volta costretto a ...

MotoGp – Quartararo motivato a Valencia dopo la pole : “per l’ultima gara sarebbe bello il podio” : Quartararo, l’ultima pole position della stagione ed il futuro compagno di squadra di Marquez: le parole del francese del team Petronas dopo le qualifiche di Valencia Ottima prestazione di Quartararo nelle qualifiche del Gp di Valencia: il francese del Team Petronas ha conquistato oggi la sua sesta pole position in carriera. Un’ultima qualifica chiusa in bellezza dunque per Quartararo: “approccio sempre uguale, quando ...

Marc Marquez MotoGp - GP Valencia 2019 : “Contento del secondo posto - oggi Quartararo non era battibile” : 32 millesimi dividono Marc Marquez dalla pole position del Gran Premio di Valencia 2019 della MotoGP. Un risultato che lo spagnolo accetta con il sorriso sulle labbra, superato solamente da uno scatenato Fabio Quartararo, unico vero rivale dei sabato di questo campionato per il Cabroncito. Una buona base di partenza in vista di domani per il campione del mondo, che accetta di buon grado la piazza d’onore in questo sabato del circuito ...

MotoGp – Quartararo soddisfatto - Marquez e Miller felici per la prima fila : le parole dei protagonisti delle qualifiche di Valencia : I piloti della prima fila tutti soddisfatti a Valencia: le parole dei protagonisti delle qualifiche dell’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp Fabio Quartararo conquista la sua sesta pole position della carriera chiudendo la stagione in bellezza e prendendosi il primo posto della griglia di partenza del Gp di Valencia. Il francese del Team Petronas si è lasciato alle spalle Marquez e Miller. AFP/LaPresse soddisfatto e felicissimo, ...

14.57 GRIGLIA DI PARTENZA GP Valencia MotoGP 2019 (TOP 12): 1. quartararo (Yamaha) 2. Marquez (Honda) 3. Miller (Ducati) 4. Vinales (Yamaha)

Griglia di partenza MotoGp - GP Valencia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Quartararo in pole davanti a Marquez - 12° Valentino Rossi : Si sono appena concluse le qualifiche ufficiali del GP di Valencia, valida per il Mondiale di MotoGP: pole position per Fabio Quartararo con il crono di 1’29″978, che brucia l’iberico Marc Marquez per appena 32 millesimi. Il migliore degli italiani è Franco Morbdelli, quinto davanti ad Andrea Dovizioso. RISULTATO E classifica QUALIFICHE GP DI Valencia 2019 DI MotoGP 1 F. Quartararo 1:29.978 2 M. Marquez +0.032 3 J. MILLER ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Valencia 2019 : risultati e classifica qualifiche : Si è appena conclusa la Q1 del GP di Valencia, valida per il Mondiale di MotoGP: non riescono ad approdare alla Q2 Zarco, he partirà dalla quinta fila, 13°, Pirro, purtroppo 14° e Jorge Lorenzo, che scatterò nell’ultimo GP della carriera, dalla sesta fila, al 16° posto, mentre si salvano Rins ed Espargarò che accedono alla lotta per la pole position. RISULTATO E classifica qualifiche GP DI Valencia 2019 DI MotoGP 13 J. ZARCO 14 M. PIRRO 15 ...

14.27 CLASSIFICA QUALIFICHE Q1 GP Valencia MotoGP. Rins e P. Espargarò accedono al Q2. POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:30.538 2 44 P. ESPARGARO +0.005 3 5 J. ZARCO +0.288 4 51 M. PIRRO +0.411 5 41 A. ESPARGARO +0.434 6 99 J.

14.17 Al momento Alex Rins in 1:30.743 e Pol Espargarò in 1:30.951 qualificati alla Q2. Ci si aspetta una reazione da parte di Zarco. 14.16 Mancano nove minuti al termine. Tutti i piloti si fermano al box, cambieranno le gomme e poi si lanceranno per il secondo tentativo. 14.15 Zarco si migliora ma rimane dientro a P. Espargarò, terzo a 0.384. 14.15 Bellissima zampata di Pol Espargarò, secondo

