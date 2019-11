Moto2 | Risultato Qualifiche GP Valencia 2019 | Jorge Navarro centra la pole | Stefano Manzi

Moto2 - Risultato FP3 GP Valencia 2019 : Binder è inarrestabile - un ottimo Di Giannantonio guida gli inseguitori : La cavalcata solitaria del sudafricano della KTM Brad Binder continua anche nelle terze prove libere del Gran Premio di Valencia 2019 della Moto2. Il principale punto di riferimento di una KTM completamente ritrovata – ma che disputerà domani il suo ultimo evento per quanto riguarda la classe intermedia – ha dominato anche il turno del sabato mattina stabilendo il nuovo record della pista del Ricardo Tormo in 1:34.363 che gli ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Valencia 2019 : Brad Binder in vetta - Di Giannantonio 3° - Alex Marquez solo 13° : Il sudafricano Brad Binder vola nel secondo turno delle prove libere del GP di Valencia (Spagna), ultimo round del Mondiale 2019 di Moto2. L’alfiere della KTM ha realizzato il crono di 1’34″622, andando a migliorare il precedente record della pista che apparteneva dal 2016 al francese Johann Zarco (1’34″879). Una prestazione notevole quella del centauro della scuderia austriaca, che si conferma uno dei riferimenti ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Valencia 2019 : Stefano Manzi velocissimo - bene Fabio Di Giannantonio 4° - Alex Marquez 9° : Stefano Manzi è stato il migliore delle prove libere 1 del GP di Valencia (Spagna), ultimo atto del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato “Ricardo Tormo” il centauro italiano della MV Agusta si è espresso su tempi notevolissimi, siglando il best time di 1’35″699, precedendo di 46 millesimi il sudafricano Brad Binder (KTM) e di 0″201 la KAlex del team Gresini del britannico Sam Lowes. Come da tradizione, la classe ...

Moto2 - GP Malesia 2019 : risultato qualifiche. Alex Marquez in pole position - Binder e Luthi lo marcano. Marini 10° : Alex Marquez ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale Moto2 che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo ha stampato il crono di 2:05.244 e scatterà al palo per la sesta volta in stagione, l’alfiere della EG 0,0 Marc VDS partirà con tutti i favori del pronostico e punta a laurearsi Campione del Mondo. Il fratello d’arte vanta 28 punti di vantaggio sullo svizzero Thomas Luthi e 35 sul ...

Moto2 - Risultato GP Australia 2019 : Brad Binder in trionfo davanti a Martin e Luthi - 5° Baldassarri - Marquez fatica ed è 8° : Brad Binder riscatta il pessimo dodicesimo posto di Motegi e vince il Gran Premio d’Australia per il secondo anno consecutivo, confermandosi l’uomo più in forma della seconda metà della stagione. Quest’oggi è andato in scena un vero e proprio dominio della KTM, a conferma dei riscontri delle prove libere, con il sudafricano che ha preceduto sul traguardo di 1.968 un fantastico Jorge Martin al miglior Risultato in carriera in Moto2 ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Australia 2019 : Jorge Navarro in pole davanti a Binder - Marini e Di Giannantonio. Marquez in seconda fila : Meteo ancora una volta protagonista a Phillip Island nelle Qualifiche del Gran Premio d’Australia 2019 per la classe Moto2, che si sono di fatto concluse anzitempo per i piloti a cinque minuti dalla bandiera a scacchi del turno decisivo a causa dell’arrivo della pioggia. Jorge Navarro ha sfruttato al meglio i primi dieci minuti asciutti del Q2 firmando il miglior tempo in 1’33″565 e centrando così la terza pole position ...

Moto2 - Risultato prove libere GP Australia 2019 : Martin guida l’assalto KTM - super Bezzecchi. Marini cade nel mattino : Il venerdì di prove libere del GP d’Australia 2019 di Moto2 ha sorriso alla KTM. La scuderia austriaca, che al termine della stagione ha deciso di ritirarsi dal mondiale della categoria intermedia per concentrarsi solo sulle altre due, ha offerto una solidissima prestazione piazzando ben quattro piloti tra i primi cinque della classifica. Il migliore tempo è andato allo spagnolo Jorge Martin in 1:33.010, davanti al sudafricano e compagno ...

Moto2 - Risultato GP Giappone 2019 : Luca Marini regola Luthi e vince anche a Motegi! 4° Baldassarri - 6° Marquez : Luca Marini (Sky Racing Team VR46) sfrutta l’inerzia favorevole della vittoria di Buriram e della pole position di ieri per conquistare il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il nativo di Urbino classe 1997 si è imposto a Motegi raccogliendo il terzo successo della carriera nel Motomondiale, il secondo consecutivo dopo il trionfo inaspettato della Thailandia. Marini questa volta non è riuscito ad ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Giappone 2019 : Luca Marini domina sul bagnato ed è in pole! Terzo Baldassarri - bene Marquez : Prosegue l’ottimo momento di Luca Marini, autore di una pole position stellare nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, reduce dal trionfo della Thailandia, è stato ampiamente il migliore nella sessione di qualifica bagnata a Motegi guadagnandosi così la terza partenza al palo della carriera nel Motomondiale (l’ultima a Valencia 2018). Marini si è ...

Moto2 - risultato FP3 GP Giappone 2019 : Dixon padrone del bagnato - brilla lo Sky Racing Team con Marini e Bulega : Le previsioni annunciavano pioggia per questo sabato mattina a Motegi, e l’acqua è effettivamente arrivata impedendo qualsiasi miglioramento di classifica nelle FP3 e congelando dunque gli accessi per le qualifiche a quanto visto ieri. L’ultima sessione di prove libere del GP del Giappone 2019 di Moto2 è terminata con il miglior tempo del britannico Jake Dixon (Gaviota Angel Nieto Team), maestro di queste condizioni e capace di ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Alex Marquez detta il passo davanti alle KTM - 4° Marini e 6° Bulega : La prima giornata di prove libere a Motegi si è conclusa in Moto2 con un Alex Marquez in grande spolvero a dettare il passo nella seconda sessione odierna valevole per il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round della stagione. Il fratello minore di Marc è stato il migliore delle FP2 anche dal punto di vista del passo riuscendo a stampare un notevole 1’50″647 al quintultimo passaggio sul traguardo del turno che gli ha ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Brad Binder subito al comando davanti a Nagashima e Marquez - 6° Manzi : Brad Binder comincia nel migliore dei modi il fine settimana di Motegi aggiudicandosi la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il sudafricano della KTM, in grande rimonta nella classifica generale dopo una prima parte di annata negativa, si è confermato in un ottimo stato di forma stampando il miglior tempo del turno in 1’51″055 proprio ...

Moto2 - Risultato GP Thailandia 2019 : Luca Marini in trionfo a Buriram! Marquez 5° limita i danni - 8° Bulega : Luca Marini domina il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista il secondo successo della carriera nel Motomondiale dopo la prima vittoria raccolta in Malesia nella passata stagione. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 ha vinto con autorità in quel di Buriram, sede della quindicesima tappa del Mondiale Moto2, scavalcando senza troppi patemi Nagashima e Marquez nei primi giri e poi imponendo un passo mostruoso che gli ha permesso di ...