Morto il produttore Branko Lustig | vinse l' Oscar con Schindler' s list e Il Gladiatore

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Si è spento all'età di 87 anni, nella sua abitazione di Zagabria,celebrecinematografico di Hollywood. Nella sua carriera, costellata di successi e momenti difficili,due volte il premiocon i film "'s" per la regista di Steven Spielberg e "Il" di Ridley Scott. Nato a Osijek, in Croazia, nel 1932,non ebbe un'infanzia facile a causa delle origini ebree della sua famiglia. Durante la seconda guerra mondiale venne, infatti, deportato insieme ai genitori nei campi di concentramento di Auschwitz e Bergen-Belsen, dove subì violenze e patimenti drammatici. Quando venne liberato,pesava solamente 30 chili e raccontò di essere sopravvissuto grazie all'aiuto di un soldato tedesco. La vita ha riservato, però, una seconda chance a, che riuscì a entrare nel mondo del cinema nel 1955, quando esordì come ...

