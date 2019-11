Morto Antonello Falqui | papà del varietà televisivo

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 16 novembre 2019) Si e' spento un pezzo della storia della della tv italiana. Il regista che ha inventato il varieta'e'all'eta' di 94 anni. "Sono partito per un lungo lungo lungo viaggio...potete venire a salutarmi lunedi' 18 novembre alle ore 11 nella chiesa S. Eugenio a viale delle Belle Arti a Roma", hanno scritto i familiari sui profili Facebook e Twitter del regista. Centinaia i messaggi di cordoglio. Tra i primi quello di Fiorello: "Ci lascia il papa' del varieta'. Il piu' grande di tutti. Ha fatto sognare gli italiani con i suoi spettacoli. Ho avuto anche il piacere di conoscerlo. Grazie Maestro!". In Rai dal 1952,ha firmato grandi programmi televisivi come 'Il musichiere' (in onda dal 1957 al 1970) 'Canzonissima' (1958-1959 e poi 1968-1969); 'Studio Uno' (in onda dal 1961 al 1966) 'Milleluci' (1974). E' con lui che Mina e' diventata una stella. ...

Agenzia_Ansa : Morto #AntonelloFalqui, il padre del varietà #ANSA - HuffPostItalia : Morto Antonello Falqui, regista tv padre del varietà all'italiana - Agenzia_Ansa : Morto Antonello #Falqui, il padre del varietà -