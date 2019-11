Monica Cirinnà | la proposta delle quote Lgbt nelle giunte e nei governi fa

Monica Cirinnà : "Gli hater non mi fermano. Per il coraggio e la verità mi faccio anche ammazzare" : Se querelare l’hater che le ha augurato “un carcinoma polmonare che ti maciulli” lo deciderà il suo avvocato. Lei, Monica Cirinnà, non intende farsi fermare da quelle parole, cariche d’odio, alle quali ha subito risposto ricordando i due interventi subìti per rimuovere il cancro alla mammella sinistra. La senatrice dem vuole andare avanti per fermare la marea montante dell’odio via social. ...