Modena | arrestato albanese | molestie su studentesse a bordo del bus

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Federico Garau Il fermo è avvenuto in seguito alle indagini condotte dai carabinieri, intervenuti dopo la denuncia presentata dai genitori delle giovani vittime. Salendo sul bus proprio negli orari di maggior frequentazione degli studenti, il 29enne approfittava della ressa per avvicinarsi alle ragazzine e palpeggiarle Tanta paura per delle giovanidi San Prospero, comune in provincia di, seguite e molestate sessualmente adi un autobus "Seta" da un giovane cittadino straniero, finalmente identificato e ristretto adesso agli arresti domiciliari. Ad occuparsi del fermo i carabinieri della stazione di San Prospero e di Cavezzo, che hanno avviato le indagini in seguito alla denuncia presentata dalle famiglie delle minorenni. Stando alle accuse mosse nei confronti dello straniero, undi 29 anni da tempo residente nella zona, i fatti contestati ...

