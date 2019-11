Milano Rissa a pochi passi dal Duomo | coinvolte 30 persone | lanciate anche sedie

Milano : Salvini - ‘vicino a miei concittadini per rissa avvenuta in centro’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Sono vicino ai miei concittadini milanesi, perchè ieri pomeriggio in pieno centro a Milano è accaduta una guerriglia urbana tra più di trenta giovani, tutti stranieri, stranamente: sediate, bottigliate, tavolini del McDonald’s, mazzate, bastonate, ricoveri in ospedale, intervento della Polizia, tre fermati, tre nord africani, guarda caso. Siamo sotto la Madonnina, nel cuore di Milano”. ...

