Milano | inchiesta sul maniaco seriale delle escort | si indaga su altri tre casi

Calcio : Procura Milano apre inchiesta per minacce aggravate ad Antonio Conte : Milano, 16 nov. (Adnkronos) – La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti per minacce aggravate dopo che l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha ricevuto una lettera con minacce. A coordinare le indagini condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri il capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, dopo le minacce ricevute dall’allenatore ...

A Milano torna la paura : proiettile a casa Conte - la polizia lo protegge - aperta inchiesta - famiglie preoccupate : Aspettando domani, certi di leggerli, articolesse così titolate “ScappaMilano” o “Fuggi fuggi”, il Napolista manifesta tutta la sua preoccupazione per l’atto intimidatorio nei confronti di Antonio Conte che ha ricevuto una busta con proiettile. L’ennesimo atto nella città maglia nera dei reati e dove la criminalità organizzata sta ramificando i propri affari. Fino a qualche giorno fa si sentivano talmente sicuri, i coniugi Conte, da ...

Minacce a Conte - la Procura di Milano apre un’inchiesta : il sindaco Sala intanto esprime la propria solidarietà : La Procura di Milano ha deciso di aprire un’inchiesta a carico di ignoti per le Minacce rivolte ad Antonio Conte Le Minacce ricevute nella giornata di giovedì 14 novembre da Antonio Conte hanno spinto la Procura di Milano ad aprire un’inchiesta, al momento a carico di ignoti. Lapresse/Mourad Balti Touati L’indagine, avviata per Minacce aggravate e detenzione di munizioni, è partita in seguito alla lettera ricevuta ...

Nessuna soluzione per Ilva - ma si tratta. La Procura di Milano apre un’inchiesta ??????? : Ricorso dei commissari contro l’azienda. La numero uno Morselli: «Presi in giro i salvatori della Patria»

ArcelorMittal - è muro contro muro e la Procura di Milano apre un’inchiesta : E' stata un'ennesima giornata impegnativa, sul fronte ArcelorMittal e per il futuro dei 11.000 lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva. E la vicenda si sposta non solo sul piano sindacale e politico ma anche giudiziario. A Milano i commissari straordinari hanno depositato il ricorso d'urgenza con cui chiedono all'azienda di rispettare gli accordi presi in precedenza, dal momento che non sussistono le condizioni per il recesso dal ...

Ex Ilva - la Procura di Milano apre un’inchiesta contro ignoti sulla gestione dell’acciaieria : Il Procuratore capo Francesco Greco ha annunciato l'apertura di un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati né ipotesi di reato, sulla gestione dell'ex Ilva di Taranto. La decisione è arrivata a poche ore dalla dichiarazione di ArcelorMittal di spegnere progressivamente gli impianti della città pugliese entro la metà di gennaio.Continua a leggere

Ilva - Mittal comunica sospensione al governo. Patuanelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari”. Procura di Milano apre inchiesta : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

Milano - gli avvocati penalisti contro la procura per l’inchiesta su Pioltello : “Diffonde notizie sulla chiusura delle indagini” : penalisti contro procura. E fin qui niente di strano visto che si sta parlando del distretto giudiziario, storicamente scenografia di aspri contrasti tra difese e accuse. Questa volta, però, la Camera penale di Milano attacca la magistratura inquirente per “la diffusione ai media di atti processuali” e “notizie riguardanti indagini giunte alla loro conclusione”. La procura non dovrebbe diffondere informazioni su eventuali ...

Milano - archiviato stralcio dell’inchiesta Grandi Opere per turbativa d’asta per lavori in Expo 2015 : Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e il pm Carlo Scalas hanno chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari, Giulio Fanales, l’archiviazione di tutti gli otto indagati di uno stralcio dell’inchiesta Grandi Opere trasmessa nel 2016 per competenza dalla Procura di Firenze. La notizia è riportata dal Corriere della Sera che spiega come la decisione del giudice sia datata 20 aprile 2018. Cuore dell’inchiesta una ...

È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex giudice Francesco Bellomo - accusato di stalking e violenza privata su 4 studentesse : rimane indagato a Bari : È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex consigliere di stato Francesco Bellomo, che era accusato di stalking e violenza privata ai danni di quattro studentesse della scuola di preparazione alla magistratura “Diritto e scienza”, e il cui caso era diventato