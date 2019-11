Milano Dopo trent’anni torna il capolavoro la Madonna Litta

Previsioni Meteo Milano - altro maltempo nel weekend dopo la tempesta di stamattina : Previsioni Meteo Milano – Ha rispettato le attese, il fronte perturbato che dalla mezzanotte di ieri e per tutta la nottata, fino a qualche ora fa, ha imperversato anche sul capoluogo lombardo, portando una intensa fase di pioggia e maltempo. L’accumulo finale di questa prima passata perturbata, legata al nuovo affondo nordatlantico sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, è di circa 30/40 mm. Apporto decisamente cospicuo, ma ...

Tumori : sostegno alle donne dopo la diagnosi - esperti a confronto a Milano : Per una donna, dopo una diagnosi di tumore comincia un percorso fatto di esami, consulti, terapie. Ed insieme, inizia anche un viaggio dentro di sé, dentro le proprie paure, incertezze e speranze. Spiegare cosa possono fare la medicina e l’associazionismo in questa complicata fase è stato il tema dell’incontro che si è tenuto alla Clinica Columbus di Milano, ideato e promosso da Guna, azienda farmaceutica italiana leader nella medicina ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano 76-68 - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : Shved e Jerebko segnano 43 punti in due e i meneghini - dopo sei successi consecutivi - cadono in Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si conclude qua. Grazie per essere stati con noi e rimanete su OA Sport per avere tutte le notizie sul basket italiano, europeo e statunitense. Finisce qua. Si ferma sul campo del Khimki, dopo sei successi consecutivi, la striscia positiva dell’Olimpia Milano. 87-79 Canestro di Tarczewski a 5″ dalla fine. 87-77 1/2 ai liberi del Chacho. 87-76 2/2 ai liberi di ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano 55-56 - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa tornano a -1 dopo i primi cinque minuti di terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-56 Arrivano i primi due punti del 3/4 di Shved e Messina deve chiamare time out. 58-56 Bomba di Bertans e il Khimki è avanti per la prima volta dall’8-6. 55-56 2/2 di Booker dalla lunetta, padroni di casa a -1 53-56 Bomba di Booker e il Khimki torna a meno tre. 50-56 Bomba di Jovic in uscita dal time out. 47-56 Due punti per Micov su assist di Rodriguez. 47-54 Bomba del Chacho! Non ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano 47-51 - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : meneghini avanti dopo i primi due quarti - Shved e Jerebko tengono a galla i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-56 Due punti per Micov su assist di Rodriguez. 47-54 Bomba del Chacho! Non c’era modo migliore per cominciare il terzo quarto per Milano. Finisce qua il secondo quarto. Milano avanti di 4. 47-51 Ancora Luis Scola. Sono 14 i punti per lui in questi primi venti minuti. 47-49 Bomba di Gill su assist di Shved. 44-49 Ancora Luis Scola su assist di Nedovic. 44-47 5/5 dal campo di ...

Milano - uccise le due sorelle incendiando l’abitazione : arrestato dopo quattro anni : Abitava ancora nella casa di famiglia in cui quattro anni e mezzo prima era avvenuta la tragedia. Giuseppe Agrati non aveva lasciato quella palazzina a Cerro Maggiore, nel Milanese, nemmeno dopo l’incendio che nella notte tra il 12 ed il 13 aprile del 2015 aveva ucciso le due sorelle maggiori, Carla e Maria, rispettivamente di 68 e 70 anni, sorprese nel sonno dalle fiamme. Ed è in quella residenza che si sono recati i carabinieri di Milano per ...

Tennis - Jannik Sinner dopo il trionfo a Milano : “E’ stata una settimana perfetta. Il mio livello da top-20? Lo devo ancora dimostrare” : La “Sinner Mania” è definitivamente esplosa. All’Allianz Cloud di Milano il giovane altoatesino è il primo italiano della storia a conquistare le Next Gen ATP Finals di Tennis. Per il 18enne nativo della Provincia di Bolzano si tratta del primo titolo nel circuito ATP, prevalendo nell’atto conclusivo contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo). Una vittoria frutto di un Tennis devastante, potente, su cui ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 57-39 - Olimpia mai in difficoltà dopo due quarti e mezzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-43 Palla che arriva facilmente sotto per Biligha: +24 Milano 65-43 E ancora la tripla di Micov! Vola oltre i 20 di vantaggio Milano, time out Caja 62-43 2/2 Micov Guadagna due tiri liberi Micov, il fallo è di Mayo 60-43 2/2 Peak Peak attacca Moraschini dal lato destro, ne provoca il terzo fallo e si concede due tiri liberi 60-41 16 punti, 4/5 da tre: è la giornata di oggi di Riccardo ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 10-2 - prova a scappare l’Olimpia dopo tre minuti di attacchi rivedibili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora un fallo di Clark, che stavolta manda in lunetta Scola 22-12 2/2 Rodriguez Contatto Mayo-Rodriguez, lunetta per lo spagnolo 20-12 Peak appoggia al tabellone prendendo la linea di fondo, ultimo minuto del primo quarto 20-10 2/2 Brooks Fallo a rimbalzo in attacco di Peak su Brooks, che va in lunetta. In precedenza da segnalare, proprio a rimbalzo, una buona intensità di Luca Gandini, che ...

Eurolega - risultati e classifica dopo la 5ª Giornata – Manita Barcellona - Milano fra le grandi : disastro Fenerbahce : Il Barcellona batte il Valencia e 5 su 5, l’Olimpia Milano batte l’Alba Berlin e firma il 4° successo consecutivo, male il Fenerbahce: risultati e classifica dopo la 5ª Giornata di Eurolega Grande basket sui parquet di tutta Europa con il primo di due turni in back to back della settimana. La 5ª Giornata di Eurolega regala risultati sorprendenti e tanto spettacolo. Il Barcellona continua la sua marcia in vetta alla classifica con il 5° successo ...

Milano - decolla primo volo da Linate. Dopo tre mesi di lavori ha riaperto il city airport : Sono ufficialmente ripartiti all’alba di domenica i decolli dall’aeroporto di Milano Linate, Dopo i primi arrivi di sabato sera, rendendo nuovamente operative anche le partenze dello scalo. Il primo volo decollato dal city airport, il Lufthansa LH279, ha staccato dalla nuova pista alle 6.30 volando verso Francoforte. A bordo una settantina di passeggeri, imbarcati dalla nuova area gate 1-8, felici di poter di nuovo atterrare e ...

Milano. Linate accoglie il primo volo dopo tre mesi di stop : Alle 18 l'aereo proveniente da Fiumicino ricevuto con il tradizionale "tiro incrociato" di getti d'acqua dei vigili del fuoco. Oggi solo una ventina di atterraggi, domani le prime partenze: scalo a pieno ritmo da lunedì. La ristrutturazione degli ambienti continua fino al 2021

Milano - assolto dopo un anno in carcere per stupro : la vittima si era inventata tutto : Un anno in carcere da innocente. Un uomo di 30 anni, accusato di violenza sessuale di gruppo, è stato scagionato dalla sua stessa presunta vittima e poi assolto dai giudici della V sezione penale del Tribunale di Milano che lo stavano processando. La donna, sentita in aula, ha rivelato di essersi inventata tutto. Un colpo di scena che ha cambiato le sorti del dibattimento: dalla condanna di 7 anni di reclusione chiesta dal pm ...