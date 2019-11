Milan | che schiaffo di Rivaldo a Paquetà | “sono triste nel vederlo con la maglia numero

Fonte : sportfair

(Di domenica 17 novembre 2019)attacca Tite e il suo staff per aver assegnato la10 del Brasile a: l’ex fantasista verdeoro pensa che il centrocampista delnon ne sia ancora all’altezza Nella giornata di ieri il Brasile ha perso un’amichevole in Arabia Saudita contro l’Argentina, partita che, vista la rivalità fra le due squadre, si è comprensibilmente portata dietro una lunga scia di polemiche. Particolarmente graffiante è stato l’attacco diai danni del ct Tite in merito alla10 assegnata a. Secondo quanto l’ex fantasista verdeoro ha scritto su Instagram, il centrocampista delnon ne sarebbe ancora all’altezza: “ho visto Brasile-Argentina e sononel vedere cosa è successo alla10 data a: quellaè rispettata in tutto il mondo, non deve andare in panchina o ...

AndreaBricchi77 : Leggo di Piatek in prestito al Genoa. Fate mente locale. Cosa vi spinge a scriverlo? Perché per il principio (liqui… - juventusfc : #Sarri ?? «Il Milan non ha iniziato bene il campionato ma è una buona squadra.Non sarà semplice, dovremo giocare con… - acmilan : Da oggi puoi acquistare 'Sempre Milan', il volume celebrativo che ripercorre le indimenticabili pagine della storia… -