Mertens tranquillizza tutti | ”sto bene | ci vediamo martedì”

Fonte : calciomercato.napoli

(Di sabato 16 novembre 2019) Napoli, rientra la paura per:”Tranquilli, sto” Aggiornamento ore 22:30 – Il calciatore, stando a quanto pubblicato all’interno del proprio profilo Instagram, conferma di stare:”Contento per la vittoria. Grazie per i messaggi, fortunatamente stoe per martedì sarò di nuovo pronto”. Il belga dunque scaccia i fantasmi dopo che si era addirittura … L'articolo: ”sto, cimartedì” Calciomercato Napoli.

sscalcionapoli1 : Mertens tranquillizza tutti: “Fortunatamente sto bene, sarò pronto per martedì” - 1926_cri : RT @tuttonapoli: Mertens tranquillizza tutti: 'Fortunatamente sto bene, sarò pronto per martedì' - SiamoPartenopei : Mertens esce dal campo per una botta, poi tranquillizza tutti: 'Fortunatamente sto bene! Martedì sarò pronto' -