Matteo Salvini e il sospetto sulle sardine di Bologna | 4 ragazzi

Matteo Salvini - inquietudine in Emilia Romagna : "Un fatto imprevisto con cui dovremo fare i conti" : "Un fatto imprevisto con cui dovremo fare i conti". Dallo staff di Matteo Salvini emerge una certa inquietudine di fronte al "popolo delle sardine", che ha annunciato una manifestazione in piazza lunedì prossimo a Modena, quando il leader della Lega terrà un nuovo comizio per lanciare la candidata g

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Più che fascista - è un cazz*** verde. Ecco di che persona parliamo" : Da Luigi Di Maio piovono insulti contro Matteo Salvini. Prima, nella sua diretta su Facebook, il leader del Movimento 5 Stelle invita il leghista a "chiedere scusa alla famiglia di Stefano Cucchi". Poi, ospite di Accordi e disaccordi, commenta caustico il titolo del libro di Andrea Scanzi sull'ex mi

Secondo Matteo Salvini gli ospedali stanno aperti di notte - sabato e domenica solo in Veneto... : Matteo Salvini ieri sera sul palco del PalaDozza dove ha tenuto un comizio a sostegno di Lucia Borgonzoni, candidata alla Presidenza dell'Emilia Romagna, ha detto una serie di imprecisioni. Gran parte delle sue affermazioni sono state riportate sulla sua pagina Twitter dal suo staff, ma una di queste in particolare ha scatenato l'ironia degli utenti, che lo hanno sommerso di commenti esilaranti.Il tweet di Salvini è quello che vedete ...

Augusto Minzolini svela il piano di Pd e M5s : "Così vogliono liberare il Paese dall'ipoteca di Matteo Salvini" : Pd e Cinque Stelle le tentano tutte pur di rimanere incollati alla poltrona. Parola di Augusto Minzolini che sul Giornale rivela il piano con cui la maggioranza giallo-rossa pensa di far fuori Matteo Salvini. La mossa - ben ragionata durante il vertice dell'altra sera al confronto sulla legge eletto

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria pronta a querelare Matteo Salvini : "Mio fratello non è morto di droga" : Il leader della Lega, commentando la sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della morte del ragazzo, ha detto che rispetta la famiglia ma il caso "dimostra che la droga fa male"

Morte Stefano Cucchi - Ilaria : “La droga fa male? Valutiamo querela contro Matteo Salvini” : Ilaria Cucchi all'indomani della sentenza del processo bis sulla Morte del fratello Stefano, che ha visto condannati i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro condannati a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, ha dichiarato che "valuterà se querelare Matteo Salvini". Il leader della Lega, dopo la pronuncia della prima corte d'Assise di Roma, aveva detto che il caso "dimostra che la droga fa male".Continua a ...

Le foto delle proteste contro Matteo Salvini a Bologna : Ha aperto la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2020, la polizia ha disperso il corteo dei centri-sociali con gli idranti

Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni al PalaDozza : "Ci prendiamo prima l'Emilia - poi tutta Italia" : Prove tecniche di ritorno al governo per la Lega e Matteo Salvini dal PalaDozza gremito, tra le bandiere del Carroccio e i cappellini per Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra in Emilia Romagna al voto del 26 gennaio. L’evento principale della Lega a Bologna vede sul palco tutti i governatori

Bologna - idranti contro i manifestanti del corteo contro Lega e Matteo Salvini : "Vi odiamo" : I soliti noti, "sinceri democratici". Siamo a Bologna, dove i centri sociali sono in strada per manifestare contro la sola presenza di Matteo Salvini in città, al PalaDozza la festa della Lega per lanciare la candidatura di Lucia Borzongoni, leader della coalizione di centrodestra, che il 26 gennaio

Matteo Salvini vorrebbe “abolire” le scuole medie : “Sono tre anni di parcheggio” : Matteo Salvini ha parlato della sua proposta di riforma della Scuola: prevede l'abolizione delle scuole medie e una revisione del periodo di vacanze. "Lavoriamo per eliminare questi 3 anni della scuola media - ha spiegato il leader del Carroccio - nessun Paese europeo ha questi tre anni di parcheggio".Continua a leggere

Luigi Di Maio e Matteo Renzi hanno riaperto "il canale di comunicazione" con Salvini : Conte - settimane contate : Segnali di crisi di governo imminente. Matteo Renzi e Luigi Di Maio avrebbero entrambi riaperto i "canali di comunicazione" con Matteo Salvini. A riferirlo, sibillino, è Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale. Il messaggio è chiaro: i tre leader si parlano per preparare il terreno al dopo

Matteo Salvini attacca il governo : “manovra presentata da incapaci di intendere e di volere” : Una conferenza stampa a Montecitorio dai toni molto accesi quella fatta da Matteo Salvini a Montecitorio. Il leader della Lega è andato giù pesante sul governo attaccandolo sulla manovra: “I nostri parlamentari stanno facendo un enorme sforzo per migliorare una manovra economica presentata da incapaci di intendere e di volere, nel migliore dei casi. Non ho capito se il governo ci è o ci fa. Stanno mettendo d’accordo tutti ...

Matteo Renzi - la proposta indecente a Matteo Salvini : "Riforme? Vediamo chi dice di no" : Matteo Renzi ha sciolto le riserve: è possibile un patto con Matteo Salvini per approvare riforme di sistema, in primis la legge elettorale. L'apertura arriva in un'intervista al quotidiano La Stampa, dove Renzi ha accolto la proposta lanciata qualche giorno fa dal numero due della Lega, Giancarlo G

Matteo Salvini sbarca su TikTok : In Italia si arriva con i documenti : Matteo Salvini è ufficialmente sbarcato sul social più influente del momento, TikTok, dove il politico ha raggiunto un nuovo ed importante traguardo. Il leghista è infatti il primo politico Italiano ad aver deciso di iscriversi sulla piattaforma di TikTok, il social che sta facendo tremare in termini di visualizzazioni, il competitor Instagram di Mark Zuckerberg. Il leghista Salvini, inoltre, non è solo il primo politico Italiano a iscriversi ...