Mass Effect | BioWare al lavoro su un nuovo capitolo?

Alcuni concept art di Mass Effect mostrano idee che non sono ancora venute alla luce : Per festeggiare l'N7 Day, BioWare ha deciso di pubblicare Alcuni concept art relativi alla serie. Secondo quanto dichiarato dal general manager della compagnia Casey Hudson, tali bozzetti sarebbero idee non ancora divenute realtà."Abbiamo tante idee riguardo alle cose che vogliamo fare in Mass Effect, ci sono così tanti concept art che non hanno ancora visto la luce, ed ancora tante storie da raccontare." - ha dichiarato Hudson su Twitter.In ...

BioWare sul futuro di Mass Effect : "abbiamo molte idee e tante storie ancora da raccontare" : Ieri è stato celebrato l'N7 Day e se siete fan del franchise di Mass Effect, sapete cosa significa. È il giorno in cui la community si raccoglie per celebrare tutte le storie e i personaggi dell'universo fantascientifico di BioWare.Come forse saprete, la serie è in pausa a causa delle performance deludenti di Mass Effect Andromeda, che si è rivelato un vero disastro dal punto di vista tecnico e, soprattutto, non eccezionale in termini di ...

BioWare ha chiesto ai fan cosa vorrebbero per il futuro di Mass Effect : Ieri, 7 novembre, si è celebrato l'N7 Day, ovvero la giornata dedicata alla serie di Mass Effect. Quest'anno le celebrazioni sono state un po' sottotono, vista la mancanza di notizie sul futuro della serie, ma BioWare ha festeggiato lo stesso la ricorrenza, invitando i fan a parlare di quello che vorrebbero in futuro. In questo momento, come saprete, la serie sembra essere "in pausa", soprattutto dopo le deludenti performance dell'ultimo Mass ...

Gli sviluppatori di Mass Effect 3 - Skyrim e Fallout 3 fondano un nuovo studio : I creatori di Mass Effect 3, The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 3 si sono uniti per creare un nuovo studio chiamato Brass Lion Entertainment. Lo studio è stato annunciato da un ex dipendente di Bioware, Manveer Heir, che lo definisce uno "studio di intrattenimento vario e inclusivo" al lavoro dall'inizio del 2017.Lo studio si concentrerà sulla "creazione di universi immaginari originali incentrati su personaggi, culture e storie Black and ...