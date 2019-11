Manovra | Speranza | ‘inaccettabile dire ‘manovra delle tasse’ | basta polemiche’

Manovra - Di Maio : “Stiamo lavorando a un evento in Umbria con Conte - Zingaretti e Speranza per spiegare i dettagli” : “Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di Governo per spiegare nei dettagli la Manovra“. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di una visita al cantiere della Terni-Rieti. “Inviteremo anche il presidente Giuseppe Conte – ha aggiunto -, insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro ...

Manovra : Gualtieri - ‘era sfida difficile - diamo segnale speranza per futuro’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto era una sfida difficile, dovevamo evitare l’aumento dell’Iva per 23 miliardi, le risorse erano limitate. Penso che le utilizziamo al meglio e diamo un grande segnale di speranza per il futuro”. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualteri al Tg1 dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra.L'articolo Manovra: Gualtieri, ‘era ...

Manovra : Speranza - ‘via superticket - è svolta sociale’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Almeno 3 interventi di matrice sociale molto forte. Per quanto mi riguarda, c’è il superticket. Ad esempio per l’ecografia alla mammella ad oggi il costo è 36, 15 più 10 di superticket questa cifra qui non c’è più e il costo diventerà 36, 15. Dal primo settembre del 2020, nessuno pagherà il superticket”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Otto e ...

Manovra : Speranza - ‘fatto lavoro straordinario’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Io penso che abbiamo fatto le ore piccole ma abbiamo fatto un lavoro straordinario in un contesto difficile perché avevamo sulle nostra spalle 23 miliardi di eredità di clausole di salvaguardia dell’Iva che potevano scattare e avrebbero fatto un danno enorme al Paese”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Otto e mezzo. L'articolo Manovra: Speranza, ‘fatto ...

Manovra : Speranza - ‘su uso contante mediazione che può funzionare’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Sul contante abbiamo trovato ieri un punto di mediazione che a me sembra saggio e che può funzionare. Proviamo a puntare sulla moneta elettronica e a ridurre l’utilizzo del contante, che ha prodotto un aumento dell’evasione. Quindi scende la soglia del contante, per i primi due anni a 2000 euro e per il terzo anno a 1000 euro. è una scelta ufficiale che sta nelle carte che abbiamo ...

Manovra : Speranza - ‘abolire superticket entro 2020’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Puntiamo all’abolizione del superticket in modo permanente dal 2020”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde così ai cronisti -entrando al convegno sul lavoro alla Cgil – che gli chiedono un commento alla Manovra.L'articolo Manovra: Speranza, ‘abolire superticket entro 2020’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - Speranza : “Aboliamo il superticket”. Di Maio attacca : “Basta interviste e annunci - facciamo le cose e poi le diciamo” : Il neo ministro della Salute Roberto Speranza rilancia sulla necessità di abolire progressivamente il superticket di 10 euro che “aumenta le discriminazioni e le diseguaglianze tra i territori e nei territori”. E incassa il sostegno del segretario Pd Nicola Zingaretti secondo cui “è ora di dare una mano a chi ha più bisogno di aiuto. Ma da Luigi Di Maio arriva un altolà: “Troppi annunci, facciamo le cose e poi le diciamo ...