Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Un miliardo per mettere in sicurezza le. Oppure allamancherà unal Senato: quello di Primo Di. L’esponente del Movimento 5 stelle ha lanciato il suo avvertimento all’esecutivo con un post su facebook. “Ho presentato un emendamento per 1 miliardo per interventi urgenti per la messa in sicurezza dellein zone 1 e 2. Al quale vedrò di appoggiare, se è il caso, una misura legislativa per un soggetto unico che dovrà gestire immediatamente questi interventi”, annuncia l’esponente del Movimento 5 stelle spiegando che “dal governo fanno storie. Ho detto che stavolta la materia non è trattabile. Anche perché è dall’inizio della legislatura che propongo, faccio appelli, intervengo in aula”. Quindi Diconclude il suo post avvertendo l’esecutivo: “Ho annunciato che se non trovo questi ...

Noovyis : (Manovra, Di Nicola (M5s): “Soldi per scuole a rischio sismico o non voto la legge di bilancio”) Playhitmusic - - nicola_atlante : RT @La_manina__: Floris: ma dove li trovava i soldi per fare una manovra da 33 miliardi? Salvini: dagli italiani! Eh?! Tenete pronti i… - nicola_atlante : RT @sole24ore: Manovra, microtasse, digital tax e tagli nel mirino dei tecnici del Senato -