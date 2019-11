Maltempo Veneto | Anas | “Statale 52 Carnica chiusa in Comenico per neve”

Maltempo Venezia - Zaia : “Tutto il Veneto è martoriato” : “L’aiuto a Venezia deve essere dato, ma ricordiamoci che c’è tutta una regione che è martoriata, è in ginocchio”. Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia. Parlando con i giornalisti, Zaia ha fatto in particolare riferimento “alle località del litorale Veneziano, al Polesine, al Trevigiano. Pensate a Chioggia, Caorle e Jesolo. Ma anche alla montagna dove ci sono problemi di viabilità e di isolamento di ...

Maltempo Veneto - la Protezione Civile : “Situazione in miglioramento” : Alla luce di un leggero miglioramento in corso in queste ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso nella notte un aggiornamento del bollettino meteo che, fino alle ore 20.00 di questa sera, riduce da rossa (stato di allarme) ad arancione (stato di preallarme) la situazione in alcuni bacini idrografici del Veneto. In altri bacini idrografici della Regione, l’allerta rimane gialla (stato di ...

Maltempo Veneto : allerta declassata da rossa ad arancione : In relazione al bollettino di criticità emesso nella giornata di ieri, la regione Veneto ha declassato per oggi, sabato 16 novembre, il livello di allerta per rischio idraulico da rossa ad arancione. Permane l’allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul settore occidentale del Friuli Venezia Giulia, sul Lazio centro – meridionale, sul versante occidentale dell’Abruzzo, sull’Umbria, su parte del Molise. Valutata, inoltre, ...

Maltempo Veneto : neve - pioggia e blackout nel Bellunese : Il Bellunese è in queste ore stretto nella morsa di neve, pioggia e blackout elettrici in varie zone: “La situazione e’ abbastanza tranquilla e sotto controllo, perche’ il quadro meteo non e’ neanche paragonabile a quello verificatosi con Vaia” spiega il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi. “Le ultime previsioni meteo parlano di medie di 80-90 millimetri di precipitazione, con punte di 120-150 ...

Maltempo : altra giornata da bollino rosso sull’Italia - allerta su Veneto e altre 5 regioni : Roma – Una nuova ampia saccatura atlantica, ha raggiunto ieri il nostro paese, portando condizioni di generale Maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione oggi alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le ...

Maltempo - in Veneto è allerta meteo rossa. A Venezia acqua alta potrebbe raggiungere i 150cm : Continua l'ondata di Maltempo che da giorni si sta abbattendo su gran parte dell'Italia. allerta meteo rossa oggi in alcuni settori del Veneto e arancione sulla provincia autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su gran parte dei territori di Veneto, Liguria e Toscana. allerta gialla su un’altra decina di Regioni.Continua a leggere

Maltempo Veneto : la Provincia di Belluno attiva la struttura della Protezione civile : La Provincia di Belluno sta attivando la struttura operativa della Protezione civile per fronteggiare il Maltempo. “Come un anno fa, con la tempesta Vaia, il personale e i tecnici della Provincia sono pronti ad affrontare il prossimo episodio di Maltempo, che dall’Arpav ci segnalano come particolarmente importante, ma che speriamo non sia neanche paragonabile a quello dell’ottobre 2018”, afferma il consigliere Provinciale ...

Maltempo Veneto - frana nel vicentino : evacuate 15 persone - “forte boato - pensavamo a un terremoto” : Nottata di paura la scorsa notte in Valbrenta, nel vicentino, dove i residenti hanno udito un forte boato, simile ad un terremoto: in realtà una frana si è verificata nella frazione di Collicello, nell’ex comune di Valstagna, dal giugno scorso riunito nel nuovo ente di Valbrenta. evacuate in via precauzionale poco meno di una decina di famiglie, per un totale di una quindicina di residenti, che hanno dovuto lasciare le loro case, che ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Devastazione a Porto Tolle” : Le mareggiate dei giorni scorsi hanno colpito duramente la costa polesana: danni si riscontrano in particolare nella zona di Porto Tolle, nella Sacca di Scardovari, dopo la burrasca ha colpito tutto il litorale. “Nel territorio di Porto Tolle e della costa polesana, dopo la furia dell’acqua di questi giorni, ci troviamo di fronte ad una devastazione che forse trova un unico precedente dopo la storica alluvione del 1966. So che i ...

Maltempo Veneto : “Da questa sera ci sarà un peggioramento che si protrarrà per 24 ore - fino a venerdì sera” : Si è tenuta questa mattina a Treviso, nella sede della Provincia, la riunione dell’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale convocata dalla Regione per fare il punto sulle evoluzioni della situazione meteo. Erano presenti tutte le componenti della Protezione Civile che comprende, tra gli altri, Vigili del Fuoco, le sette Prefetture, il volontariato di Protezione Civile, il 118, l’Autorità di Bacino, i Consorzi di Bonifica, ARPAV e tutte ...

Maltempo - Conte in Veneto : “Adotteremo stato d’emergenza per Venezia”. Disagi anche in Friuli e Alto Adige : Secondo giorno a Venezia per il premier Giuseppe Conte che ha partecipato alla riunione in prefettura, nel corso della quale si è discusso delle prossime misure per far fronte all’emergenza che ha colpito la città. Il 26 novembre, ha fatto sapere il presidente del Consiglio, sarà convocato il Comitato interministeriale mentre già nel pomeriggio di giovedì 14 sarà dichiarato lo stato d’emergenza per la città. Intanto, dopo una nottata ...

Maltempo - eccezionali nevicate al Nord Italia : la situazione resta critica in Val Pusteria - passi chiusi in Veneto : Dopo le eccezionali nevicate di ieri e delle scorse ore, in Alto Adige la situazione resta difficile: di notte a Brunico era stata ripristinata la corrente elettrica, ma poi è nuovamente mancata. La linea ferroviaria della Val Pusteria è aperta tra Fortezza e Brunico, e nelle prossime ore dovrebbe seguire il tratto Brunico-San Candido, mentre quello austriaco resterà probabilmente chiuso fino a domani. La statale attualmente è percorribile, ...

Maltempo : in Veneto continua a piovere - stato di attenzione nel bacino del Po s sulle Dolomiti : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) – Prosegue l’ondata di piogge e di Maltempo che ha colpito il Veneto. Oggi e domani sono previste ancora precipitazioni diffuse e frequenti, con quantitativi anche abbondanti; saranno inoltre possibili rovesci, localmente anche temporaleschi specie in pianura. La fase più intensa è prevista tra questa serata e la mattina di mercoledì, mentre mercoledì pomeriggio è possibile un diradamento delle ...

