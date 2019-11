Maltempo Veneto | 73 squadre al lavoro Bottacin | “Massima attenzione”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Sono decine gli uomini della Protezione Civile regionale e centinaia i volontari alin tutto ilper far fronte ai disagi provocati daldi questi giorni. Attivati 144 Centri Operativi Comunali (COC) dei quali 30 in provincia di Belluno, 2 in provincia di Padova, 5 in provincia di Rovigo, 26 in provincia di Treviso, 6 in provincia di Venezia, 68 in provincia di Vicenza e 7 in provincia di Verona. 73 sono ledi volontari già operativi in tutto il. Ieri sera tutta l’area montana è stata colpita da forti precipitazioni, in particolare nel feltrino dove si sono registrati danni a fabbricati e alberi abbattuti, che hanno provocato anche un ferito. Le zone più interessate sono state quelle dell’alto vicentino e l’area dolomitica bellunese. Alcune strade sono state chiuse in Comelico e Misurina è rimasta isolata per diverse ore per la caduta di alberi. A ...

DPCgov : ???? #allertaROSSA domani, #16novembre, in Veneto. ?? #allertaARANCIONE in 6 regioni. ?? #allertaGIALLA in 12 regioni.… - emergenzavvf : #Maltempo #15novembre 21:00, da inizio emergenza sono stati effettuati 640 interventi a #Venezia, 520 a #Napoli, 28… - TgrVeneto : #Maltempo su tutto il #Veneto. Copiose nevicate in montagna, anche sotto i 1000 metri. Nel bellunese è codice rosso… -