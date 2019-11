Maltempo | tempesta di scirocco | Capri isolata | stop collegamenti fra Napoli e l’isola

Maltempo Puglia : una tempesta a Porto Cesareo scoperchia un’antica tomba : Un’antica tomba probabilmente di epoca romana è stata riportata alla luce dalla violenta tempesta di acqua e vento che ha sferzato martedì e mercoledì scorsi Porto Cesareo, nel Salento. La tomba è stata scoperchiata sul bagnasciuga di fronte a Torre Chianca, l’antica torre di vedetta della marina cesarina, in un’area dove gli esperti avevano già ipotizzato la presenza di una necropoli. A segnalare l’accaduto sono stati ...

Previsioni Meteo Milano - altro Maltempo nel weekend dopo la tempesta di stamattina : Previsioni Meteo Milano – Ha rispettato le attese, il fronte perturbato che dalla mezzanotte di ieri e per tutta la nottata, fino a qualche ora fa, ha imperversato anche sul capoluogo lombardo, portando una intensa fase di pioggia e maltempo. L’accumulo finale di questa prima passata perturbata, legata al nuovo affondo nordatlantico sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, è di circa 30/40 mm. Apporto decisamente cospicuo, ma ...

Maltempo - Italia di nuovo in ginocchio : la Tempesta Günther flagella il Paese - tanta NEVE al Nord. Allarme Scirocco : Infuria sull’Italia la nuova Tempesta di Maltempo provocata dal vasto ciclone Günther posizionato nel Mediterraneo occidentale. Il vento di Scirocco ha raggiunto nelle ultime ore raffiche molto forti sul crinale dell’Appennino tosco/emiliano e in Lombardia, con velocità degne di un Uragano: 145km/h al Passo della Croce Arcana, 137km/h al Monte Piella, al Lago Scaffaiolo e all’Abetone, 118km/h a Pietra Piccata, 112km/h a ...

Meteo Italia - forte Maltempo e intense nevicate : tempesta di fulmini in Liguria - blackout in Piemonte : Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è ...

Maltempo - Ciclone Mediterraneo : le immagini di Licata dopo la tempesta di Lunedì pomeriggio - danni gravissimi [FOTO] : Nel primo pomeriggio di Lunedì 11 Novembre, Licata (Agrigento) è stata investita da una tempesta di vento impressionante: non abbiamo dati sulla velocità raggiunta del vento, ma le immagini dei danni sono eloquenti. Il vento ha scoperchiato tetti, divelto tetti e intonaci e sradicato alberi, mentre la pioggia ha intasato i tombini. Gravi danni al porto turistico, al centro commerciale “Il Porto” e alla Villa Comunale che è stata ...

Ciclone extra-tropicale nel mar Tirreno : tempesta di vento al sud - il Maltempo arriva anche al nord : Ultime ore davvero movimentate su gran parte del territorio italiano, alle prese con un potente vortice ciclonico responsabile di tantissimi danni e purtroppo anche una vittima. Situazione critica...

Maltempo Malta : forti venti di burrasca e mare in tempesta [VIDEO LIVE] : Il Ciclone Mediterraneo che da ieri sta sferzando sull’Italia non risparmia Malta, dove è in corso un forte Maltempo con violenti venti di burrasca e mare in tempesta. Le piogge e il vento che da Malta hanno poi investito la Sicilia stanno causando diversi disagi: il mare mosso si scontra violentemente con la costa, mentre le strade risultano allagate. Ecco dei video che mostrano la violenza della tempesta: Maltempo Malta: forti venti di ...

Maltempo - le spaventose immagini dal Sud “epicentro” del Ciclone Mediterraneo : VIDEO impressionanti dentro la Tempesta : Il Maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo che sta flagellando l’Italia è particolarmente violento in queste ore nelle Regioni del Sud. Le immagini che arrivano da Puglia, Basilicata e Calabria sono a dir poco impressionanti. Le foto sono a corredo dell’articolo, nella gallery scorrevole. Di seguito i VIDEO: Maltempo, Gallipoli flagellata dal Ciclone Mediterraneo: immagini impressionanti [VIDEO] Maltempo, Salento in ginocchio per ...

Allerta Meteo - la Tempesta Mediterranea sta flagellando Italia e Balcani : Maltempo tropicale - situazione critica : Un altro round di forti piogge nel Mediterraneo estenderà il pericolo di alluvioni, avvisa AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, sulla Tempesta Mediterranea in corso. Il sistema nel Mediterraneo occidentale porterà intense piogge in Italia e in parti della Penisola Balcanica fino a metà settimana. La Tempesta Mediterranea ha già prodotto aree di pioggia al Sud Italia, con i quantitativi più alti caduti nella notte. maltempo, ...

Previsioni Meteo - dopo la Tempesta Mediterranea arriva la NEVE : attenzione al Maltempo del weekend 15-17 Novembre : Previsioni Meteo – E adesso arriva la NEVE! dopo la Tempesta Mediterranea che nelle prossime ore si intensificherà sull’Italia risalendo tutta la Penisola e portando il maltempo anche al Nord, a metà settimana tra Mercoledì 13 e Giovedì 14 avremo una breve tregua con ampie schiarite in tutto il Paese, seppur con persistenza di piogge e temporali in modo particolare nel Friuli Venezia Giulia e in Campania. Ma proprio da Giovedì sera ...

Previsioni Meteo Roma : violenti temporali risalgono dal Tirreno per la Tempesta Mediterranea - Maltempo tutta la settimana : Previsioni Meteo Roma – Altra significativa fase di maltempo sulla Capitale. Dal pomeriggio-sera di ieri, domenica 10 novembre, un minimo depressionario in azione a Ovest della Sardegna, ha indirizzato nuclei instabili progressivamente più intensi, dal Tirreno verso anche la verticale Romana con piogge e rovesci che si sono andati intensificando in serata. Poi ulteriore peggioramento nel corso della notte e soprattutto al primo mattino, ...

Maltempo - tempesta mediterranea - nubifragi e forte vento : Un'intensa area ciclonica in formazione sul basso Mediterraneo provocherà condizioni di estremo Maltempo soprattutto sulle regioni meridionali, segnatamente Sicilia, Calabria e Basilicata (nell'ordine in cui le avverse condizioni meteo colpiranno queste zone) dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la giornata di oggi, lunedì 11 novembre. Da questo pomeriggio e per gran parte della giornata di domani, martedì, temporali ...

Allerta Maltempo : arriva la Tempesta Mediterranea con pioggia e venti di burrasca : Entra nel vivo l'autunno anche al sud dell'Italia: dopo giornate di temperature decisamente fuori dalla media con punte prossime ai trenta gradi in alcune zone costiere, nelle ultime ore a fare visita è stato il primo freddo con la neve che è arrivata ad imbiancare alcune zone del meridione come la Sila crotonese. Non solo il primo freddo in questi giorni, anche la pioggia dovrebbe giungere nelle prossime ore con conseguenti potenziali disagi ...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse Lunedì 11 Novembre per il Maltempo provocato dalla Tempesta Mediterranea : Allerta Meteo – La nuova violenta ondata di maltempo che sta iniziando a colpire l’Italia in queste ore con forti piogge in Sardegna, evolverà in una pericolosissima Tempesta Mediterranea nella giornata di domani, Lunedì 11 Novembre, per poi raggiungere il “clou” più estremo dopodomani, Martedì 12 Novembre. Le autorità competenti sono in pre-Allerta e aspettano, nel pomeriggio, l’emissione dei consueti bollettini e ...