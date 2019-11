Maltempo | riaperta la linea ferroviaria del Brennero a Bolzano

Maltempo Roma : dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A : dopo oltre 12 ore di stop, in serata ha riaperto la stazione Manzoni della Metro A di Roma, chiusa questa mattina in avvio del servizio per un guasto legato ad un allagamento seguito al Maltempo che ieri ha interessato la città. L'articolo Maltempo Roma: dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Anas : “Sulla Cassia Veientana riaperta una corsia” : La strada statale 2bis ”Via Cassia Veientana” è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza del km 10,000, in direzione Roma, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata. La circolazione è deviata con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo ...

Maltempo Liguria : riaperta SS523 nello Spezzino : riaperta la strada SS523 "Del Colle di Cento Croci": lo rende noto Anas. La viabilità era stata interrotta questa mattina in corrispondenza del km 64,000, in entrambe le direzioni, a seguito dell'esondazione del fiume Vara, in località Varese Ligure (SP), che aveva causato l'allagamento della sede stradale. Chiusa la SP566.

Maltempo Genova : riaperta in anticipo la strada Campo Ligure – Masone : La strada statale 456 del Turchino, fra Campo Ligure e Masone chiusa martedi’ scorso a causa di una frana provocata dal Maltempo e’ stata riaperta a senso unico alternato oggi pomeriggio in anticipo di alcune ore rispetto alle previsioni. Lo comunica l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone oggi pomeriggio via fb. “In meno di una settimana abbiamo portato a termine la prima fase di un intervento ...