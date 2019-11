Maltempo Pisa | il sindaco | “Probabile piena dell’Arno domani alle 19”

Maltempo Toscana : crolla porzione di tetto in un edificio a Pisa - nessun ferito : Crollo di una porzione del tetto di uno stabile in via del Borghetto a Pisa, a ridosso del centro storico della città, probabilmente a causa delle infiltrazioni di acqua dovute alle forti piogge di questi giorni. nessuno è rimasto coinvolto nel crollo poiché l’edificio è disabitato. A dare l’allarme oggi sono stati i vicini, dopo aver sentito il fragore dei detriti finiti a terra. I vigili del fuoco non hanno riscontrato per ora ...

Maltempo Toscana : piove in aula - protestano gli studenti al liceo a Pisa : Gli studenti del liceo scientifico ‘Filippo Buonarroti’ di Pisa denunciano la situazione di “estremo degrado” del complesso scolastico ‘Concetto Marchesi’ (che ospita anche l’istituto per geometri) dove stamani “sono state chiuse tre aule per inagibilità” a causa delle forti infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. Gli studenti annunciano un protesta anche per domani mattina con una ...

Maltempo Toscana : chiusa una terapia intensiva a Pisa per infiltrazioni d’acqua : Un’infiltrazione di acqua dalle macchine dell’impianto di trattamento dell’aria nella terapia intensiva dell’edificio 6 all’ospedale di Cisanello a Pisa ne ha reso necessaria oggi la chiusura temporanea, “in attesa del ripristino delle condizioni di operabilità e due degenti sono stati spostati nelle altre terapie intensive, senza necessità di riprogrammare le attività previste“. Lo rende noto ...

Maltempo Toscana - forte pioggia nel Pisano : danni e allagamenti in diverse zone della regione : Ancora interventi dei vigili del fuoco in Toscana dove il Maltempo sta colpendo l’intera regione. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina per interventi nel Pisano nella zona di Cascina e VicoPisano per allagamenti e alberi pericolanti o finiti sulla sede stradale in seguito al Maltempo. Dalle ore 13.00 in poi gli interventi si sono spostati nella zona della città di Pisa, San Giuliano Terme e sul litorale per alberi ...

Maltempo Toscana : forti piogge tra Pisa e Firenze - numerosi allagamenti : piogge torrenziali nella notte tra le province di Firenze e Pisa: registrati diffusi allagamenti nei comuni di Fucecchio, Montopoli, Calcinaia, Pontedera e San Miniato. Molte le chiamate giunte alle sale operative 115 dei comandi di Firenze e di Pisa. I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli (Fi) sono stati impegnati per 3 interventi di vuotature di scantinati e cantine, che li hanno impegnati per tutta la notte. Il Comune di Fucecchio ...

