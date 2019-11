Maltempo Liguria | frana nella notte a Zoagli | verifica alle condotte di Chiavari dopo gli

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Ilche lascorsa ha interessato laha causato danni e disagi. In particolare unaavvenuta questanel Comune diha interrotto temporaneamente la strada sulle alture che collega i paesi di Cerisola e Semorile. A causa del, alcuni massi rocciosi sono precipitati sulla strada da un terreno privato invadendo tutta la carreggiata. Non sono state coinvolte persone o abitazioni.un intervento dei vigili del fuoco di Rapallo,prime luci del giorno sono arrivati anche i tecnici del comune che hanno fatto intervenire dei mezzi meccanici per la rimozione dei detriti e la viabilità è stata già ripristinata on una riduzione della carreggiata da 6 a 4,5 metri. Il comune si è già attivato nei confronti del privato per la completa messa in sicurezza.digli allagamenti Aper la prima volta sono ...

GiovanniToti : Grande dolore per chi ha perso la vita in Veneto a causa del #maltempo. Seguiamo l'evoluzione degli eventi a… - acqu_marina : RT @emergenzavvf: Proseguono in tutta #Italia gli interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta colpendo la nostra penisola. Nell… - Tg3web : Il maltempo colpisce un po' tutto il centro nord. Oltre a Veneto e Alto Adige, danni e disagi per piogge e venti fo… -