Maltempo | la diretta | black out in Alto Adige | bomba d' acqua su Napoli A Venezia domani

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente. Bomba d'acqua su Napoli - allagamenti in Friuli : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 11.48 - allagamenti nella...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente. Bomba d'acqua su Napoli : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 11 - A Napoli una Bomba d'acqua...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente e paesi isolati : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 10.59 - Sulle montagne...

Maltempo - a Venezia acqua alta record - oggi nuovo picco. DIRETTA : Martedì sera marea a 187 centimetri nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Due le vittime. Centro Maree del Comune: ondate eccezionali ancora per giorni. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità

Maltempo - Matera invasa dal fango. Acqua alta a Venezia. DIRETTA : Oggi allerta rossa in Calabria, Basilicata e Sicilia. Arancione in Puglia, gialla in altre dieci regioni. Scuole chiuse in diversi comuni del Metapontino, anche a Mater. Eolie isolate, un 'fiume' di pomice in strada a Lipari

Maltempo - Matera invasa dal fango. Acqua alta a Venezia. DIRETTA : Oggi allerta rossa in Calabria, Basilicata e Sicilia. Arancione in Puglia, gialla in altre dieci regioni. Scuole chiuse in diversi comuni del Metapontino, anche a Mater. Eolie isolate, un 'fiume' di pomice in strada a Lipari

Maltempo da Matera a Venezia : allagamenti e scuole chiuse DIRETTA : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta a Venezia, dove...

Il Maltempo sferza l'Italia : allerta rossa e scuole chiuse. DIRETTA : Le regioni più colpite sono Basilicata, Calabria e Sicilia. Alberi caduti nel Salento, mareggiate e allagamenti in provincia di Catanzaro

?Maltempo - diretta : in Liguria trombe d'aria e allagamenti. Esonda il Vara - sfollati : donna ferita. Neve al Sestriere : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato Esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

?Maltempo - diretta : in Liguria trombe d'aria e allagamenti. Esonda il Vara - sfollati nello Spezzino. Neve al Sestriere : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato Esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

?Maltempo - diretta : esonda il Vara - sfollati nello Spezzino. A Sanremo 60 isolati - neve al Sestriere : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

?Maltempo - diretta : ?fiumi esondati e trombe d'aria - 60 isolati a Sanremo. Neve al Sestriere : Maltempo diffuso in tutta Italia. Piogge, temporali, allagamenti, cedimenti stradali e schianti di alberi hanno messo in difficoltà molte zone del paese. Ore 13. Circa sessanta persone...

Maltempo - Allerta rossa in Sicilia : scuole chiuse anche Sabato 26 ottobre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO IN DIRETTA : anche domani, Sabato 26 ottobre, le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni Siciliani dove imperversa il Maltempo che sta provocando gravi criticità. Ha iniziato a diluviare tra Catania e Messina, nell’area di convergenza compresa tra Etna, Nebrodi e Peloritani dove ci aspettiamo una vera e propria alluvione nella prossima notte. molti Sindaci, a causa dell’Allerta rossa emanata oggi dalla protezione civile anche per la giornata di ...

Maltempo - un morto nell'Alessandrino e uno nel Torinese DIRETTA : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte, che ha annunciato il suo governatore chiederà lo stato di emergenza, e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato