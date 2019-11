Maltempo | isolati per una frana a Ventimiglia | abitanti preoccupati

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) “Hanno chiuso con ordinanza la strada e qui ci sono 150 famiglie circa che non possono né scendere né salire. C’è gente che lavora, che ha bisogno di fare la spesa e anche anziani malati”: A parlare è Domenico Messana, uno deglidi via Bandette, la strada a ridosso della ferrovia, a, chiusa al traffico da ieri sera, in seguito a un’ordinanza che vieta il transito, per il rischio di crollo della parete rocciosa. Nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, è scesa una, che ha trascinato quintali di pietre e fanghiglia, staccati a causa delle abbondanti piogge e, in seguito a un sopralluogo tecnico, tutta la parete è risultata rischio. “Ci sono circa centocinque famiglie che abitano in via Bandette – afferma Messana -. Ci sono persone che oggi non hanno potuto andare a lavorare. Dicono che vogliono mettere un servizio di ...

LaStampa : Frane e ferrovie interrotte per il maltempo. - sergimagugliani : RT @infoitinterno: Maltempo: black out in Alto Adige, 13mila senza corrente e paesi isolati - infoitinterno : Maltempo: black out in Alto Adige, 13mila senza corrente e paesi isolati -