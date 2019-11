Maltempo in Alto Adige | disagi per l’emergenza neve | blackout e strade chiuse FOTO

Maltempo Alto Adige : in Val Venosta acqua portata con autobotti : A Lasa, paese Altoatesino della Val Venosta, l’acqua potabile alla popolazione viene portata con le autobotti. Il motivo è legato ai danni del Maltempo che ha investito nella giornata di ieri con copiose nevicate e forti piogge a fondovalle l’intera provincia di Bolzano. Protezione civile e vigili del fuoco sconsigliano di mettersi in viaggio se non per motivi urgenti. La Val Badia, Val Senales e Val Martello restano isolate da ieri ...

Maltempo - eccezionale nevicata in Alto Adige : 13 mila utenze senza corrente : In Alto Adige ancora circa 13.000 utenze sono senza corrente elettrica, dopo le eccezionali nevicate. Risultano chiuse numerose valli, come la val Gardena, la val Badia, la val d’Ega, la val Senales, la val Martello. Sono in tutto 70 le strade chiuse per motivi di sicurezza. L'articolo Maltempo, eccezionale nevicata in Alto Adige: 13 mila utenze senza corrente proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dal Lazio all'Alto Adige. Il Maltempo colpisce tutta Italia : Il weekend è iniziato in maniera difficile in tante regioni Italiane. La causa è il maltempo che imperversa in molte zone del Paese. Situazioni critiche nel Lazio e in Alto Adige mentre è in leggero miglioramento in Veneto. Permane l'allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul settore occidentale del Friuli Venezia Giulia, sul Lazio centro - meridionale, sul versante occidentale dell'Abruzzo, sull'Umbria, su parte del Molise. ...

Maltempo - blackout Alto Adige : ancora 13mila utenze senza elettricità : Sono ancora circa 13mila le utenze senza corrente elettrica in Alto Adige dopo le eccezionali nevicate di ieri, 15 novembre (FOTO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL Maltempo - ALLERTA METEO IN 7 REGIONI). I disagi vanno oltre la mancanza di elettricità: la linea ferroviaria del Brennero risulta ancora interrotta all'altezza di Bolzano per una frana, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi tra la stazione di Bolzano e quella di ...

Maltempo : black out per 60.000 utenze in Alto Adige : Sono oltre 60.000 le utenze colpite dal blackout causato dal Maltempo in Alto Adige, soprattutto nella zona di Brunico e della val Pusteria. Lo ha detto il capo della protezione civile Altoatesina, Rudolf Polliger, alla Rai di Bolzano. La caduta di alberi carichi di neve causa anche grossi problemi alla viabilità. 70 strade, che collegano i paesi con le vie principali risultano interrotte. Anche la linea ferroviaria del Brennero è bloccata a ...