Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Il governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l’. Stiamo però dedicando la massima attenzionead, in particolare al Centro Sud”. Lo annuncia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo.“Il– ricorda – ha colpito duramente Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Marche oltre a Friuli Venezia Giulia, Liguria e il resto del Veneto. Matera è stata flagellata da un nubifragio che ha invaso di detriti le strade, nella zona di Ispica in provincia di Ragusa ilmolto intenso e ha causato una vittima a Noto, tutta la costa pugliese ha subito ingenti danni comevaste aree della Calabria mentre, secondo i dati della protezione civile, in Campania 180 persone sono ...

zazoomblog : Maltempo: Fraccaro ‘pronti a stato emergenza anche per altre zone d’Italia’ - #Maltempo: #Fraccaro #‘pronti #stato - elgabongiorno : RT @GazzettaDelSud: #Maltempo, Fraccaro: 'Pronti per lo stato d'emergenza anche in Calabria e Sicilia' - GazzettaDelSud : #Maltempo, Fraccaro: 'Pronti per lo stato d'emergenza anche in Calabria e Sicilia' -